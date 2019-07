ilsole24ore

(Di martedì 9 luglio 2019) Operazione internazionale contro ilcoordinata dai Carabinieri del Nas e da Europol. Sequestrati in tutta Europa sostanze dopanti per 3,8 milioni,234, oltre mille indagati, scoperti...

fisco24_info : Doping, arrestate 234 persone, 19 atleti positivi: Operazione internazionale contro il doping coordinata dai Carabi… - WildItaly : Operazione internazionale contro il #doping coordinata dai #Carabinieri del Nas e da Europol. Sequestrati in tutta… - saravbsmith : RT @ANSA_Salute: Sequestrate in tutta Europa sostanze dopanti per 3,8 milioni, arrestate 234 persone, oltre mille indagati, scoperti nove l… -