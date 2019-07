CorSport | Sabato | a Dimaro | Manolas e Insigne Forse in tempo per il Benevento

ilnapolista

(Di martedì 9 luglio 2019) Astanno per arrivare i calciatori reduci dagli impegni con le rispettive nazionali. Venerdì è previsto l’arrivo di Mertens, Zielinski e Milik che, scrive il Corriere dello Sport, potrebbero anche allenarsi già dal pomeriggio, se gli orari lo consentissero. Magari una corsetta di benvenuto, un inizio., invece, toccherà ae a. Il primo è “l’uomo copertina del mercato”. Almeno finora, visto che il fronte acquisti continua a regalare stimoli e curiosità. Per vederlo al fianco di Koulibaly nel K2 Kostas –Kalidou occorrerà aspettare ancora un po’. SuAncelotti ha dichiarato di aspettarsi molto in termini di personalità: “Mi aspetto un comportamento da capitano”, ha detto ieri in conferenza stampa. È possibile che anche Hysaj e Mario Rui raggiungano il gruppo entro la fine della settimana. Ancora da verificare, invece, la data dell’arrivo di Meret e ...

DanieleAugusto7 : @joker_vinc8 @Gazzetta_it @CorSport Condivido tutta la parte sui #giornalai ???? Però vorrei farti notare che la gaz… -