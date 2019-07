Vivere in Luxury Hotel…

laragnatelanews

(Di lunedì 8 luglio 2019) Breakfast in a bedroom at Hotel Vilòn in Romein un grande albergo… Coco Chanel visse al Ritz per 34 anni, arredando personalmente la sua suite, (potete immaginare l’ eleganza). Anche Hemingway prediligeva il Ritz e Chuck Palahniuk definiva l’ hotel come una grande casa dove molta gente viveva, mangiava, dormiva, ma nessuno conosceva l’altro! Quale il fascino di considerare un ambiente così familiare da farlo diventare la propria dimora? Il posto in cui rifugiarsi dopo una lunga giornata, un lungo respiro nell’entrare in camera, le luci si accendono come su un palcoscenico e il frigo bar sempre pieno e ordinato.. Ci sono alcuni hotel che ti fanno sentire accolti, confortati, sia che si resti una notte, che per un lungo periodo. Saranno le luci, gli asciugamani piegati ordinatamente in bagno,l’arredamento curato nei minimi particolari, l’attenzione ai dettagli e il personale ...

