Una commissione di inchiesta sulle comunità che accolgono minori

La Commissione Ue tiene l'Italia sotto osservazione. Tria promette Una correzione dei conti anche nel 2020 : La correzione per evitare la procedura di infrazione è stata “molto forte” e anche per il prossimo anno bisognerà mettere in conto di fare un, seppur “minimo”, nuovo aggiustamento. Il giorno dopo l’archiviazione della procedura di infrazione da parte della Commissione europea, il ministro dell’Economia Giovanni Tria ammette che lo sforzo c’è stato, eccome, anche se non di manovra ...

La Commissione Ue non aprirà Una procedura d’infrazione contro l’Italia : Il ministro dell’Economia Giovanni Tria e il commissario europeo agli Affari economici Pierre Moscovici (foto: Alessia Pierdomenico/Bloomberg via Getty Images) Il 3 luglio da Bruxelles sono arrivate due notizie importanti per il nostro paese: David Sassoli, un ex giornalista e politico di Firenze, è diventato il nuovo presidente del Parlamento europeo, e la Commissione ha ritirato la raccomandazione sull’apertura di una procedura ...

Commissione Ue - nessUna procedura di infrazione contro l'Italia : La Commissione Ue ha accolto le indicazioni degli sherpa e ha deciso di non raccomandare l'apertura della procedura contro l'Italia. È quanto si apprende da fonti Ue. Il governo...

Commissione Ue - nessUna procedura di infrazione contro l'Italia : La Commissione Ue ha accolto le indicazioni degli sherpa e ha deciso di non raccomandare l'apertura della procedura contro l'Italia. È quanto si apprende da fonti Ue. Il governo...

Commissione Ue - nessUna procedura di infrazione contro l'Italia : La Commissione Ue ha accolto le indicazioni degli sherpa e ha deciso di non raccomandare l'apertura della procedura contro l'Italia. È quanto si apprende da fonti Ue. «Avevamo...

La svolta di Bruxelles : Una donna per la prima volta a capo della Commissione : Una donna per la prima volta alla guida della Commissione europea. Una donna per la prima volta a capo della Bce. Riparte da qui la nuova legislatura europea: da due volti femminili che segnano una svolta nella storia delle istituzioni Ue, ma che al tempo stesso ribadiscono con chiarezza la centralità di Parigi e Berlino nei giochi di potere. Anche...

Nomine Ue - Conte : “All’Italia commissario di rilievo economico e Una vicepresidenza della Commissione” : “L’Italia ha potuto rivendicare la garanzia di un commissario di alto rilievo economico e di una vicepresidenza” della commissione: “Questa garanzia io ieri non l’avevo”. Lo dice il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa a Bruxelles. E poi continua parlando delle cariche che ha ottenuto “l’Italia potrà orientare la nuova politica economica e sociale dell’Unione europea. Era quello che avevo ...

Nomine Ue - Conte : “Prossimo presidente Commissione? Vorrei fosse Una donna”. E spunta nome ministra Difesa tedesca : Le parole di Giuseppe Conte all’entrata del Consiglio Ue, alle 11, poi rinviato alle 14, hanno aperto un nuovo spiraglio nelle contrattazioni per la nomina del prossimo presidente della Commissione europea: la formula degli Spitzenkandidaten “non può prevalere su tutte le altre considerazioni, assorbirle tutte”. Poi, a chi gli ha chiesto chi vorrebbe vedere alla presidenza della Commissione Ue ha riusposto: “Confesso che ...

Nomine Ue - Giuseppe Conte : “Mi piacerebbe che ci fosse Una donna come presidente della Commissione” : Giuseppe Conte torna a Bruxelles per partecipare al vertice sulle Nomine delle istituzioni europee. Riconfermando che non c'è alcun allineamento dell'Italia con i Paesi Visegrad, ma si tratta di un opposizione a un pacchetto precostituito, il presidente del Consiglio rivendica un portafoglio economico di peso per l'Italia. "L’Europa è a 28, non a due, tre o quattro", afferma. Poi anticipa: "Mi piacerebbe che ci fosse una donna alla guida della ...

Conte : "Vorrei Una donna come presidente della Commissione" : Il premier vola a Bruxelles per il vertice dedicato alle nuove nomine delle istituzioni europee: "Non prevalga un asse sull'altro"

Nomine Ue - Conte : Italia non è alleata con Visegrad - alla Commissione vorrei Una donna : Al suo arrivo a Bruxelles dove si deve sciogliere il nodo delle Nomine Ue, il premier Giuseppe Conte rivendica il lavoro diplomatico che vede il nostro Paese parte di un blocco di 11 nazioni che ha...

Riparte il negoziato a Bruxelles. Conte : "Vorrei Una donna alla Commissione Ue" : Per la quarta volta da quando il 26 maggio si sono svolte le elezioni europee, i leader dei 28 si ritrovano a Bruxelles per cercare di trovare un accordo e sciogliere il nodo nomine per i ‘top job’ europei. Il presidente del Consiglio Europeo Donald Tusk appare deciso, se necessario, ad andare alla conta dei voti per strappare una decisione ai leader.Centrale l’individuazione del candidato per la guida della Commissione ...

Nomine Ue - Conte a Bruxelles per secondo vertice : “Prossimo presidente Commissione? Vorrei fosse Una donna” : Giuseppe Conte è arrivato al nuovo summit dei capi di Stato e di governo e, incontrando i giornalisti all’entrata del Consiglio Ue annuncia che il sistema degli Spitzenkandidaten, i candidati di punta decisi dai vari gruppi europei prima delle elezioni, “non può prevalere su tutte le altre considerazioni, assorbirle tutte”. E a chi gli chiede chi vorrebbe vedere alla presidenza della Commissione Ue risponde: “Confesso che ...

Una corsa a tre per la Presidenza della Commissione europea : I leader dell'Ue tornano a riunirsi, per la terza volta, con l'intento di scrivere il primo capitolo dell'Europa post Jean-Claude Juncker, nominando il suo successore alla guida della Commissione. Il favorito sembrava, grazie anche agli accordi presi dall'altra parte del globo al G20 di Osaka, l'olandese Frans Timmermans, candidato dei socialdemocratici (S&D), e già primo vicepresidente della Commissione. Ma a Bruxelles il confronto è ...