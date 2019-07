Supervivientes Cristiano Malgioglio lite in diretta tv con Violeta

musicaetesti.myblog

(Di lunedì 8 luglio 2019) Ospite del programma “”, l’ edizione iberica de “L’Isola dei Famosi” , c’èche si trova in studio per supportare la sua amica Isabel Pantoja. In studio ha dovuto fare i conti con l’influencerMangrinan, nota per aver avuto un degli atteggiamenti molto privati davanti alle telecamere con l’ex tronista Fabio Collaricchio.in studio ha difeso la cantante e attrice gitana Isabel Pantoja costretta ad abbandonare il reality per problemi di salute, facendo notare che è l’unica vera star dell’edizione di “”: “Isabel è la vera diva perché ha avuto il coraggio di mostrarsi nel fango, senza trucco e con i capelli bianchi. Per me lei ha già vinto”. Il commento non è piaciuto a, che ha prima chiarito di essere anche lei famosa e ha poi ...

