Stefano Marinoni | 22enne scomparso da Baranzate Doveva tornare subito a

la sorella lancia un appello! Il 22enne Stefano Marinoni esce di casa e scompare nel nulla : Stefano Marinoni è scomparso da diverse ore da Baranzate, paese in provincia di Milano. A lanciare l’appello è una delle sorelle, che sceglie di utilizzare i social network. Non si hanno particolari dettagli degli ultimi momenti in cui Stefano è stato visto in paese. Si sa che l’ultimo avvistamento risale alle 19.30 di giovedì scorso, in seguito alla misteriosa sparizione le sorella del giovane hanno lanciato un appello su Facebook chiedendo ...