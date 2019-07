Scorte | Salvini firma la direttiva per razionalizzare le misure di protezione | in un anno

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 8 luglio 2019) Lediesistenti – cioè le– verrrazionalizzate, i criteri per le tutele personali sarpiù stringenti. A stabilirlo è la nuovata dal ministro dell’Interno, Matteo. In unci sar49 dispositivi in meno, 203 agenti assegnati ad altri servizi e tagli alle auto blindate: “Siamo impegnati per garantire la massima tutela per chi è davvero a rischio – ha detto– ma siamo determinati a recuperare centinaia di donne e uomini delle Forze dell’Ordine per assicurare la sicurezza a tutti gli altri cittadini”. L’obiettivo del provvedimento è “rendere più efficiente il servizio sia per personale impiegato che per risorse utilizzate. Competenti a decidere sullesono appositi uffici all’esito dei riscontri informativi. Si tratta di atti amministrativi e non politici”. “Siamo ...

