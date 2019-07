Blastingnews

(Di lunedì 8 luglio 2019) Quella appena trascorsa è stata una domenica pomeriggio decisamente movimentata a. Un episodio increscioso si è verificato nei pressi al bar “Stella Marina”, a pochi passi dalla spiaggia del bagno 63. Inf, una donna, che era arrivata lì con il figlio ed altri, ha chiesto aiuto al gestore dell’esercizio commerciale. La signora, una russa di 46 anni, ha spiegato che c’era uno sconosciuto che la stava importunando: l’individuo si era seduto al tavolo accanto a quello dove si trovava lei, insieme ai tre bambini, ed aveva incominciato a toccarsi le parti intime, brandendo in mano unda tavola. Subito sono intervenuti alcuni membri del personale dello stabilimento balneare per fermarlo; ma, data la vicinanza con lo spazio dedicato ai giochi per i più piccoli, nel frattempo intorno al maniaco si era radunata una folla, formata in gran parte da genitori, che lo ...

phildancefc : RT @CesareOrtis: #EBBASTA dobbiamo integrarci! È la sua cultura no? SIETE DEI #FASCISTI e #RAZZISTI!! Si masturba davanti ai bimbi armato d… - vincecamaggio : Rimini, armato di coltello fa atti osceni davanti ai bimbi: 37enne rischia il linciaggio - melinacugliari : RT @CesareOrtis: #EBBASTA dobbiamo integrarci! È la sua cultura no? SIETE DEI #FASCISTI e #RAZZISTI!! Si masturba davanti ai bimbi armato d… -