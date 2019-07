Il Napoli potrebbe offrire 7 | 5 mln più bonus a Icardi | nessun ' cinepanettone' per Wanda

Blastingnews

(Di lunedì 8 luglio 2019) L'interesse delper Maurosembra non essere una semplice suggestione di mercato. Il club partenopeo, infatti, sarebbe realmente intenzionato a fiondarsi sul centravanti argentino ormai in rotta di collisione con l'Inter, lanciando al contempo il guanto di sfida alla storica rivale Juventus, ancora oggi accreditata come la squadra favorita per l'acquisizione del cartellino del centravanti. E proprio per cercare di ostacolare le mosse bianconere, la società di De Laurentiis starebbe facendo degli importanti passi in avanti anche e soprattutto per convincere il bomber argentino e la moglie-managerNara a voltare le spalle alla "Vecchia Signora" per trasferirsi all'ombra del Vesuvio. In quella chediventare una vera e propria partita a scacchi tra Juventus e, la società campana avrebbe mosso un'ulteriore, importante pedina. Il patron De Laurentiis e il ...

