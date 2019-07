I miei figli sono importanti | il resto a volte dovrà aspettare

Sotterfugi e dispetti - Maxi Lopez ‘smaschera’ Wanda Nara : “ecco cosa fa per non farmi vedere i miei figli” : L’argentino è tornato a parlare del suo complicato rapporto con Wanda Nara, facendo alcune clamorose dichiarazioni L’avventura al Vasco da Gama è ormai giunta al capolinea, l’intenzione di Maxi Lopez è quella di tornare in Italia per vivere un’altra esperienza in Serie A. Spada/LaPresse L’obiettivo è anche quello di avvicinarsi un po’ ai propri figli, con i quali è stato finora complicato passare del ...

U&D - Andrea Zelletta e Natalia un mese dopo la scelta : 'Lo vedo come padre dei miei figli' : Andrea Zelletta e Natalia Paragoni, sono una delle poche coppie rimaste insieme dopo che Angela e Giulia hanno lasciato i loro rispettivi partner, Alessio e Manuel. L'ex tronista Andrea e la Paragoni infatti, si sono raccontati sul loro primo mese di fidanzamento al magazine ufficiale del dating show di Mediaset ''Uomini e Donne'' . dopo che il tronista ha scelto Natalia, circa un mese fa, la loro storia d'amore è andata sempre a gonfie vele. ...

Andrò avanti per i miei figli! Francesca Barra in tribunale con Claudio Santamaria : Francesca Barra e Claudio Santamaria sono apparsi al tribunale di Potenza per incontrare i magistrati in seguito ad una denuncia di diffamazione. A presentarla è stata proprio la giornalista, dopo essere stata insultata pesantemente sui social da un funzionario della Regione Basilicata, che aveva coinvolto anche i figli nati dall’amore della Barra per l’ex marito Marcello Molfino. “Diffamò me, i miei bimbi, la famiglia – ha spiegato ...

Valentina Persia racconta il suo dramma : “Quando sono nati i miei figli mi graffiavo a sangue la faccia” : “Quell’amore che tutti mi dicevano che avrei avvertito immediatamente con la maternità, io non lo avvertivo. Avevo paura di non farcela e non dare supporto a due estranei. Io sono crollata e sono arrivata al punto di graffiarmi a sangue la faccia. I miei bambini dormivano tutta la notte e io non dormivo”. A rivelarlo è Valentina Persia, la barzellettista di “La sai l’ultima?” con Ezio Greggio che, ospite di Caterina ...

Il Principe William : "Se i miei figli fossero gay? L'amore è amore" : Interpellato da un'attivista in occasione della sua recente visita all'Albert Kennedy Trust di Londra, il Principe William ha lasciato tutti di stucco. La domanda rivoltagli è stata tuttavia risolta da una delle risposte più che belle - e normali - che ci si potesse mai aspettare: "Se avessi figli gay? Penso che, ovviamente, reagirei assolutamente bene. Non mi importa chi ameranno i miei figli, L'amore è amore" L'Albert Kennedy Trust di ...

Siria - il cronista che pianse per Aleppo : ‘Bombe su casa mia a Idlib - miei figli vivi per miracolo in questa guerra dimenticata’ : “I bambini non hanno più niente da mangiare e muoiono di fame qui…”. Poi un pianto liberatore in diretta tv su al-Jazeera e il giornalista costretto ad interrompere il collegamento. La scena fece il giro del mondo, commosse l’opinione pubblica e rese umana, per un istante, la guerra in Siria. Era il 3 agosto del 2016 e ad Aleppo si combatteva aspramente. Da una parte i ribelli asserragliati nella parte orientale della ...

Christina Aguilera : Sarò la manager dei miei figli : Da più di 25 anni nel mondo dello spettacolo, la cantante ha deciso di assecondare le inclinazioni artistiche dei suoi due figli che vorrebbero seguire le sue orme professionali. Artista smaliziata che conosce lo showbiz come le sue tasche, la Aguilera è pronta a fare da impresario ai suoi Max e Summer. A 38 anni, con una lunga carriera da star del pop iniziata a soli 13 anni, Christina Aguilera ha detto che sarebbe felice se ...

Grande fratello - Serena Rutelli : "Non incontro i miei fratelli" - la scelta della figlia di Barbara Palombelli : "Io e mia sorella Monica viviamo e lavoriamo insieme.Gli altri miei fratelli, quelli che si sono fatti vivi tramite il Grande fratello, non riesco per ora a farli entrare nella mia vita. Ci vorrà molto tempo". Ha cambiato idea dunque Serena Rutelli. Dopo aver detto di voler incontrare i suoi fratell

Rosa Perrotta presto mamma : "Stanca e gonfia. A mio figlio insegnerò i miei valori" - : Serena Granato L'ex tronista campana di "Uomini e donne" ha rilasciato alcune dichiarazioni in vista del parto, dicendosi stanca dei chili di troppo dovuti alla gravidanza Mancano ore o pochi giorni all'evento tanto atteso da Rosa Perrotta. L'ex tronista campana di "Uomini e donne" sta per diventare mamma e ha già confidato ai suoi fedeli sostenitori che chiamerà il suo primogenito proprio come il padre del compagno, Pietro ...