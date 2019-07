El Shaarawy | le critiche al trasferimento in Cina sono solo ipocrisie senza senso

Blastingnews

(Di lunedì 8 luglio 2019) È notizia di queste ore il passaggio di Stephan Eldalla Roma ai cinesi dello Shanghai Shenhua, un'operazione che porterà 16 milioni di euro (più eventuali 2 di bonus) nelle casse della società capitolina, ma soprattutto la sontuosa cifra di 40 milioni nel conto in banca dell'attaccante italiano. In contemporanea con l'ufficialità deliniziate a pioveremolto forti sul giocatore, accusato di pensare più ai soldi che alla carriera, visto che il 26enne savonese si sta trasferendo in un campionato di scarso valore tecnico. Ma hanno davveroqueste? Probabilmente no....

