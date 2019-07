VIDEO Danilo Petrucci | il sorpasso su Andrea Dovizioso nell’ultimo giro del GP di

VIDEO MotoGP GP Germania 2019 : nonostante la caduta Danilo Petrucci sarà al via della gara domani : La rovinosa caduta nel corso della Q2 delle qualifiche del Gran Premio di Germania non ci priverà di Danilo Petrucci in vista della gara di domani al Sachsenring. Il pilota ternano, infatti, si è fatto male ad una mano, ma come ha spiegato il dottore Lancellotti della clinica mobile, questo infortunio non gli precluderà la possibilità di prendere il via della corsa, nonostante la 12esima casella della griglia. Andiamo a sentire le parole del ...

VIDEO Danilo Petrucci manda Mir a quel paese - ostacolato in traiettoria : le proteste del ducatista : Qualifiche turbolente per Danilo Petrucci che oggi ha faticato moltissimo al Sachsenring. Oltre alla caduta che ha posto fine con anticipo alle sue speranze di ottenere un piazzamento di rilievo ma nel tentativo precedente si è trovato Johan Mir in traiettoria e lo ha candidamente mandato a quel paese. Di seguito il VIDEO con le proteste di Petrucci rivolte a Mir in occasione delle qualifiche del GP Germania 2019, tappa del Mondiale ...

VIDEO Danilo Petrucci - brutta caduta nelle qualifiche del GP di Germania : problema al dito di una mano : Danilo Petrucci è caduto durante le qualifiche del GP di Germania 2019, nona tappa del Mondiale MotoGP. Il centauro della Ducati è volato nella ghiaia a metà del turno e si è fatto male ai polsi, i primi accertamenti hanno riportato un infortunio al primo dito della mano destra ma non si tratta di nulla di grave e domani il ternano potrà tornare in pista per gareggiare. Di seguito il VIDEO della caduta di Danilo Petrucci nelle qualifiche del ...

VIDEO Danilo Petrucci - GP Olanda 2019 : "Avrei dovuto rischiare e attaccare Dovizioso" : Parla anche del rapporto con Andrea Dovizioso Danilo Petrucci al termine della gara del GP d'Olanda di Assen della MotoGP: "Io sono libero di fare quello che voglio, ma è chiaro che a livello sportivo non posso fare cose azzardate nei confronti di Andrea Dovizioso, a livello umano idem. Lui è un mio amico e mi viene male fare un sorpasso e portarlo fuori strada".

VIDEO Danilo Petrucci : "Per me Dovizioso è come un fratello. Metà vittoria è sua" : L'analisi della giornata più bella della carriera di Danilo Petrucci, con la vittoria del suo primo Gran Premio davanti ai 150.000 tifosi del Mugello, non può non passare anche dalle mani del suo rivale ma grandissimo amico Andrea Dovizioso, che ha letteralmente preso sotto la sua ala protettiva il pilota umbro e lo ha aiutato a restare a galla durante i numerosi momenti difficili della sua vita professionale. Il destino beffardo ha voluto

UFC – Sconfitta all’esordio per Danilo Belluardo : l’azzurro si arrende per TKO sotto il ground and pound di Alvarez [VIDEO] : Esordio amaro per Danilo Belluardo nella UFC: il fighter italiano sconfitto per TKO dallo spagnolo Joel Alvarez al secondo round Dura solo 1 round e mezzo l’esordio di Danilo Belluardo in UFC. Il fighter italiano, al primo match nella promotion americana, in quel di UFC Stockholm, è stato sconfitto dall’atleta spagnolo Joel Alvarez a metà del secondo round. Belluardo, che si è presentato nella gabbia con le bandiere ...

VIDEO Danilo Petrucci - GP Francia 2019 : "Andrea Dovizioso è una bravissima persona - siamo ottimi amici" : Parla anche del rapporto con Andrea Dovizioso Danilo Petrucci al termine della gara del GP di Francia di Le Mans della MotoGP: "Andrea è prima di tutto una bravissima persona, nel suo modo di fare, nel suo comportamento, gli rubo sempre qualcosa. Quando siamo a casa siamo due persone normali, due amici".