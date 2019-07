VIDEO Danilo Petrucci | “Forse la Ducati è entrata in una fase di stallo”

oasport

(Di domenica 7 luglio 2019)ha sofferto durante il GP di Germania 2019, è riuscito a concludere in quarta posizione ma non può assolutamente ritenersi soddisfatto del risultato ottenuto al Sachsenring: “Ho portato a casa il massimo, questo weekend era difficile. Immaginavamo che i primi tre non fossero alla nostra portata, la gara è stata difficile su una pista senza grandi frenate e accelerazioni. Quando c’è poco grip e degrado delle gomme soffriamo molte. Io non voglio perdermi d’animo, sto facendo una buonissima stagione e voglio mettercela tutta per finire nei primi tre dei Mondiali. C’è bisogno di tanto lavoro a casa, siamo arrivati a un punto di stallo come dice Dovizioso: gli altri ci stanno recuperando terreno e noi ci stiamo difendendo“. Di seguito ilcon le dichiarazioni rilasciate daai microfoni di Sky ...

