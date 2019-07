Pronostico Elfsborg vs Helsingborg | Allsvenskan 08-07-2019 e Info

lanotiziasportiva

(Di domenica 7 luglio 2019) Sweden, 14^ giornata, analisi edi, lunedì 8 luglio. Consigli per la tua scommessa vincente.Match delicato alla Borås Arena, tra due squadre che non stanno vivendo una stagione semplice. L’è reduce da una sconfitta per 2-1 sul campo del Falkenbergs. Per la squadra di Jimmy Thelin si è trattato del quarto turno di fila senza un successo, dove è riuscita a conquistare due pareggi con Kalmar (1-1) e Hacken (0-0). In classifica occupano la decima posizione con 17 punti, a +6 dalla zona playout.L’, invece, è tornato nella massima serie svedese dopo aver vinto il campionato in seconda divisione. Ha vinto dopo nove giornate, grazie allo 0 a 1 rifilato all’Orebro tra le mura amiche. Un successo che ha permesso alla squadra di Per-Ola Ljung di abbandonare la zona retrocessione. In trasferta sono una delle ...