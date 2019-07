Nuoto | Universiadi 2019 | argento vivo per la 4×200 sl femminile | Scalia si tinge di

ITALIA AUSTRALIA PALLANuoto Universiadi 2019/ Risultato : le azzurre entrano in vasca : Diretta ITALIA AUSTRALIA: info streaming video e tv della partita di PALLANUOTO femminile, in programma oggi per le UNIVERSIADI 2019 di Napoli.

Nuoto - Universiadi 2019 : Silvia Scalia agguanta il bronzo nei 100m dorso in rimonta : Arriva un’altra medaglia per l’Italia in queste Universiadi di Napoli 2019; nella finale dei 100m dorso femminili la ventenne allenata da Gianni Leoni Silvia Scalia è riuscita ad agguantare un ottimo bronzo nuotando in 1:00.43 e chiudendo a 1.14 dalla medaglia d’oro americana Katharine Berkoff, imprendibie fin dalle prime bracciate; a completare la doppietta statunitense ci ha pensato Elise Haan, con un ritardo di 33 centesimi ...

LIVE Universiadi 2019 in DIRETTA : ginnastica da sballo! Oro Carlotta Ferlito - argento per Lara Mori! Bene anche la scherma - bronzo per Scalia nel Nuoto : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DELLE Universiadi 2019 19:23 nuoto – Si passa subito alla finale dei 200m farfalla uomini: il nostro Carini scatta in seconda corsia. 19:20 nuoto – bronzo PER Scalia! L’azzurra è la prima delle umane dietro il duo americano composto da Berkoff, oro e record delle Universiadi, e Haan. 19:16 nuoto – Si prosegue con la finale dei 100 dorso femminili: ...

LIVE Universiadi 2019 in DIRETTA : ginnastica da sballo! Oro Carlotta Ferlito - argento per Lara Mori! Bene anche la scherma - ora tocca al Nuoto : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DELLE Universiadi 2019 18:40 nuoto – Terminata anche la seconda semifinale: Vendrame terzo si qualifica per la finale, non ce la fa Bori che è sesto. 18:37 nuoto – Conclusa la prima semifinale dei 100 stile maschili: gli italiani, Vendrame e Bori, sono inseriti nella seconda. 18:34 ginnastica ARTISTICA – Non perfetta la prova di Russo che è secondo su due atleti ...

LIVE Universiadi 2019 in DIRETTA : risultati 7 luglio. Lamberti in finale negli 800! Azzurri protagonisti nel Nuoto. Spada femminile in semifinale : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DELLE Universiadi 2019 12.40 GINNASTICA ARTISTICA – E’ in corso la finale alle parallele asimmetriche per le donne, con Martina Rizzelli, già vincitrice di una medaglia di bronzo, impegnata di fronte al PalaVesuvio pieno in ogni ordine di posti. 12.35 SCHERMA – Italia in semifinale nella Spada femminile a squadre! Ungheria battuta 40-26. Affronterà la Polonia, ...

LIVE Universiadi 2019 in DIRETTA : risultati 7 luglio. Lamberti in finale negli 800! Azzurri protagonisti nel Nuoto. Spada femminile ai quarti : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DELLE Universiadi 2019 12.27 VOLLEY – Iniziate le sfide dei gruppi. Aggiornamenti del torneo maschile: Taipei-Hong Kong 1-0 (25-13), Polonia-Iran 1-0 (25-19). Aggiornamenti torneo femminile: Repubblica Ceca-Argentina 1-0 (25-23), Thailandia-Messico 1-0 (25-17) 12.25 TUFFI – Volpe risale al nono posto dopo le prime 4 rotazioni della qualificazione dalla ...

LIVE Universiadi 2019 in DIRETTA : risultati 7 luglio. Lamberti in finale negli 800! Fangio - Greco - Bori e Vendrame avzanzano nel Nuoto : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DELLE Universiadi 2019 11.14 nuoto – Questi i finalisti degli 800 stile uomini: Nikitin (Rus), Norman (Usa), Zaborowski (Pol), Maksumov (Rus), Escrits Manosa (Esp), Lamberti (Ita), Muehlleitner (Ger), Lopes (Por) 11.12 nuoto – C’è un posto in finale per l’azzurro Lamberti che ha chiuso la sua prova con il tempo di 8’02″96, sesto posto nelle ...

PallaNuoto - Universiadi 2019 : l’Italia batte anche l’Ungheria nello scontro diretto per il primo posto : Terza vittoria in altrettante gare per l’Italia della Pallanuoto alle Universiadi: vittima odierna degli azzurri è l’Ungheria, che cede 10-13 nel match che vale il primo posto del Girone B. nello stesso raggruppamento successo di misura della Croazia sul Giappone, mentre nel Girone A ancora vittorie per Russia ed USA, che si giocheranno il primato nello scontro diretto che chiuderà la prima fase. TABELLINO Ungheria-Italia ...

UNGHERIA ITALIA PALLANuoto - UNIVERSIADI 2019/ Risultato : si scende in acqua! : Diretta UNGHERIA ITALIA PALLANUOTO UNIVERSIADI 2019, orario e Risultato della sfida con i magiari. Si gioca a Caserta, oggi sabato 6 luglio 2019,.

Nuoto - Universiadi 2019 : Stefano Di Cola centra il bronzo nei 200 sl. Grande ultima vasca dell’azzurro! : Dopo la medaglia d’argento di Alessio Occhipinti nei 1500 stile libero, arriva il bronzo di Stefano Di Cola nei 200 stile libero nelle Universiadi 2019 a Napoli. Nella piscina partenopea l’azzurro conquista un podio di Grande valore, venendo fuori alla distanza in una gara molto tirata. L’1’47″86, con un’ottima ultima vasca da 27″64, ha permesso all’azzurro di centrare la top-3 nell’atto ...

Nuoto - Universiadi 2019 : Alessio Occhipinti conquista l’argento nei 1500 stile libero a Napoli : Alessio Occhipinti conquista un argento di prestigio nei 1500 stile libero maschili. Nella piscina Scandone di Napoli, sede delle gare delle Universiadi 2019, l’azzurro è giunto secondo nella distanza più lunga del programma natatorio. Una distribuzione intelligente quella di Occhipinti che ha saputo guadagnarsi con merito il podio, mettendo in mostra una gestione agonistica della gara considerevole. Per il classe ’96 nostrano, ...

LIVE Universiadi Napoli 2019 in DIRETTA : Italia scatenata nella scherma! In arrivo diverse medaglie dal Nuoto : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL medaglieRE DELLE Universiadi 14.20 TUFFI – Dopo due rotazioni Andrea Cosoli e Francesco Porco sono quarti nel trampolino sincro maschile da 3 metri. 14.14 – VOLLEY – Altro finale dal torneo maschile: Repubblica Ceca-Cina Taipei 25-23 25-18 24-26 25-21. 14.04 TIRO A SEGNO – Lorenzo Bacci quinto nella finale della carabina 10 metri maschile. Oro allo slovacco Patrik ...

LIVE Universiadi Napoli 2019 in DIRETTA : risultati 6 luglio. Cusinato - Franceschi - Carini e Ferraro in semifinale nel Nuoto : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DELLE Universiadi 12.44 VOLLEY – I primi parziali: Giappone-Messico 25-15, Repubblica Ceca-Cina Taipei 25-23. 12.40 JUDO – Miceli supera il finlandese Korkko. 12.36 JUDO – Castagnola invece batte l’olandese Kemmik 12.25 JUDO – Nella categoria open femminile sconfitta per Debora Sala contro la mongola Erdenebileg 12.17 JUDO – Martina ...

LIVE Universiadi Napoli 2019 in DIRETTA : risultati 6 luglio. Italia d’assalto tra Nuoto e scherma - azzurri per le medaglie : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma di oggi – Gli Italiani in gara oggi – Il medagliere delle Universiadi Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle Universiadi 2019, sabato 6 luglio ricchissimo a Napoli e in tutta la Campania dove va in scena la quinta giornata di gare per la kermesse riservata agli sportivi iscritti agli Atenei di tutto il mondo. Si preannuncia una giornata davvero molto avvincente ...