Morte Astori, ipotesi certificato falso

Unmedico. Su questo si basa una nuova inchiesta della procura di Firenze sulladi Davide,il capitano della Fiorentina deceduto in un hotel di Udine il 4 marzo 2018. Indagati due medici,uno dei quali già sotto inchiesta per omicidio colposo. Secondo gli inquirenti, avrebbero fabbricato unsu un accertamento cardiologico mai avvenuto. Secondo 'La Nazione', il documento si riferisce a un esame del 2017,ma sarebbe stato redatto solamente a primavera 2018. Interrogatori in settimana.(Di domenica 7 luglio 2019)