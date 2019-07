Jane Alexander confessione | “Combatto… almeno ci provo”

Jane Alexander di nuovo con l’ex Gianmarco : la verità su Instagram : Jane Alexander è stata al centro di una serie di polemiche molto accese durante la sua partecipazione al Grande Fratello VIP 2018. L’attrice era infatti fidanzata quando entrò nella casa, ma decise di cominciare una relazione con un altro concorrente, Elia Fongaro. Criticata per aver tradito il fidanzato storico per un uomo molto più giovane di lei, Jane Alexander ha cercato in ogni modo di tener viva la propria relazione con Elia anche ...

Jane Alexander - critiche per il fidanzato Gianmarco : interviene Barbara d’Urso : Jane Alexander, il fidanzato Gianmarco sommerso dalle critiche a Pomeriggio Cinque: interviene Barbara d’Urso Oggi tra gli ospiti di Pomeriggio Cinque c’era anche Gianmarco Amicarelli, l’attuale fidanzato di Jane Alexander. L’uomo, invitato da Barbara d’Urso per parlare della sua attuale storia con l’attrice, è stato però pesantemente criticato in diretta. I presenti in studio, nello […] L'articolo Jane ...

Jane Alexander - tutto ok con Gianmarco "ma per ora non ci sposiamo" : Lo aveva già raccontato qualche mese fa, Jane Alexander. Il suo amore nato all'interno della casa del Grande Fratello 3 mentre era ancora fidanzata con il suo compagno Gianmarco era davvero durato poco. Una volta terminato il reality, infatti, le "incomprensioni", aveva spiegato Jane, avevano fatto sì che il rapporto tra lei e l'ex velino di Striscia si concludesse in fretta e furia.In altrettanto poco tempo Jane si era ritrovata tra le ...