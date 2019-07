Ecco A ruota libera con Francesca Fialdini da settembre su Rai1 Anteprima Blogo

blogo

(Di domenica 7 luglio 2019) Dopo l'esperienza biennale alla Vita in diretta, torna danel pomeriggio diche stavolta conquista la conduzione solitaria in un nuovo programma prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy, nello spazio che fu di Cristina Parodi, come anticipato proprio da queste colonne giorni fa.Il titolo di questa nuova produzione sarà, come anticipato del Secolo XIX A, TvBlog ha indagato per capire di cosa si tratta.sarà la padrona di casa di un programma che racconterà storie di vita quotidiana fra sorprese e situazioni dai sapori diversi, il tutto all'insegna del buonumore e della riflessione. Storie di persone famose ma non solo, anche della gente comune. Un occhio particolare sarà dedicato alle donne, ma anche alle buone notizie, in un mondo in cui fa clamore solo le negatività.con ...

