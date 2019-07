É successo in TV - 7 luglio 1993 | Belli freschi su Canale 5 VIDEO

È successo in TV - 4 luglio 2011 : nasce Italia 2 (VIDEO) : L'offerta Mediaset iniziava ad ampliarsi superando l'ostacolo della tv generalista e approcciandosi con le reti tematiche già dal 2004 con l'accensione del digitale terrestre. Precedenza a Boing e quindi al pubblico dei piccoli, nel 2007 fu il turno di Iris per il cinema d'autore, seguirono Mediaset Extra dedicato al repertorio dell'azienda e La5 volto a soddisfare il pubblico femminile...e gli uomini?Il 4 luglio 2011 comincia le sue ...

The Resident/ Anticipazioni 2 luglio 2019 - video : il successo di Emily VanCamp : The Resident, Anticipazioni del 2 luglio 2019, in prima Tv su Rai 2. Nic sfida la Hunter, Devon nutre dei dubbi su di lei. Mina compie un errore fatale.

É successo in TV – 2 luglio 2007 : nasce Reazione a Catena : Quanti game show hanno fatto la loro fortuna grazie al potere del vocabolario e quindi delle parole della nostra lingua? Ricordiamo La ruota della fortuna nella quale tramite le lettere dell'alfabeto venivano svelate frasi, detti, luoghi comuni, personaggi e altro ancora, Passaparola (e il titolo la dice lunga), il cruciverbone dell'era Boncompagni o ancora Caduta Libera tutt'ora in onda.Ne abbiamo citato solo un paio, la lista sarebbe ...

Sito Inps down : non funziona il portale oggi 1 luglio 2019 - cos’è successo : Sito Inps down: non funziona il portale oggi 1 luglio 2019, cos’è successo Sito Inps down? Capita frequentemente di registrare o dare notizia del mancato o non ottimale funzionamento di siti internet e piattaforme utilizzatissime (qui il caso di Instagram) o siti di pubblico interesse a cui accedono moltissimi cittadini ogni giorno. Sito Inps down, segnalazione rallentamento per accesso servizi area privata Dal Sito money.it ...

É successo in TV - 1° luglio 2017 : la grande notte di Vasco in diretta tv (VIDEO) : 150 metri di Palcoscenico, oltre 1500 metri quadri di schermi, 29 torri di ritardo del suono. Non stiamo mica dando i numeri a casaccio, sono solo un paio dei grandi numeri messi in cassaforte dalla tappa grande tour di Vasco Rossi realizzata a Parco Enzo Ferrari di Modena che per l'occasione diventa 'capitale del rock'.Non è tutto, raccogliendo i dati pubblicati da più siti, con un sold out da 220.000 biglietti venduti Vasco mette a segno un ...