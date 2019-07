Universiadi 2019 Napoli Risultati live 6 luglio | programma | finali e azzurri

Calcio - Universiadi 2019 : vincono Italia - Irlanda e Giappone. Pari tra Brasile e Francia : Va in archivio la seconda giornata per quanto concerne il Calcio alle Universiadi: quattro le gare disputate oggi, una per ciascun girone eliminatorio. Nelle sfide odierne sorridono Irlanda, Italia, e Giappone, mentre pareggiano Francia e Brasile. Gli azzurri sono primi nel girone, mentre ottengono il passaggio ai quarti anche Francia, Giappone e Russia. RISULTATI Girone A Irlanda-Corea del Sud 3-2 Riposa: Uruguay Girone B Ucraina-Italia ...

Volley - Universiadi 2019 : doppia vittoria per l’Italia. Gli uomini liquidano la Svizzera - donne a valanga sugli USA : doppia vittoria per l’Italia del Volley alle Universiadi 2019. I ragazzi di coach Gianluca Graziosi hanno sconfitto la Svizzera per 3-0 (25-17; 25-23; 25-15) al PalaSele di Eboli, tutto estremamente facile per gli azzurri che possono contare su quattro elementi di lusso già visti all’opera durante la recente Nations League: l’opposto Giulio Pinali (13 punti), i centrali Alberto Polo (8) e Fabio Ricci (5), lo schiacciatore ...

Tennis - Universiadi 2019 : Ceppellini al terzo turno tra gli uomini - Ortenzi al secondo - fuori Piludu tra le donne : Si compone di due vittorie ed una sconfitta il ruolino di marcia dell’Italia del Tennis alle Universiadi: Gian Marco Ortenzi avanza al secondo turno tra gli uomini e tornerà in campo domani, mentre è già ai sedicesimi Alessandro Ceppellini, che aveva un bye al primo turno. Purtroppo non riesce ad emularlo nel tabellone femminile Natasha Piludu, che nei trentaduesimi viene eliminata al termine di una lunga battaglia. Di seguito i risultati ...

Basket - Universiadi 2019 : riscatto Italia - Norvegia sconfitta 70-53 - domani sfida decisiva con la Germania : Arriva la prima vittoria per l’Italia alle Universiadi 2019. Al PalaBarbuto di Napoli, gli azzurri guidati da coach Andrea Paccariè sconfiggono per 70-53 la Norvegia, guadagnandosi dunque la possibilità di entrare nella fase a eliminazione diretta con la sfida di domani contro la Germania. Gli azzurri partono bene, grazie alla positiva vena da tre di Mussini e Picarelli che lanciano i propri compagni sul +9. La Norvegia, pur meno forte ...

Basket - Universiadi 2019 : prima vittoria dell’Italia. Stati Uniti di misura sull’Ucraina - equilibrio nel gruppo B : prima vittoria per l’Italia nel torneo di Basket alle Universiadi 2019 di Napoli. Gli azzurri hanno sconfitto la Norvegia per 70-53 e per la qualificazione ai quarti di finale sarà decisiva la partita con la Germania, che hanno perso oggi contro il Canada e dunque sono a due punti come la Nazionale italiana. vittoria di misura per gli Stati Uniti, che hanno superato l’Ucraina per 58-57. Gli americani sono in testa al proprio girone e ...

LIVE Universiadi 2019 in DIRETTA : risultati 5 luglio. CIPRESSA ORO NEL FIORETTO FEMMINILE! Rossi d’argento nel trap femminile - Fangio all’atto conclusivo dei 100 rana - Di Cola e Ciampi in finale nei 200 stile libero : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DELLE Universiadi Con il basket si chiude il programma degli azzurri nella giornata odierna delle Universiadi, appuntamento a domani con la nostra consueta DIRETTA LIVE. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata da parte di OA Sport. 21:50 BASKET – FINITA! L’Italia maschile batte la Norvegia per 70-53. 21:40 BASKET – Italia maschile in controllo ...

Tennistavolo - Universiadi 2019 : Italia eliminata con gli ottavi sia con le donne che con gli uomini : Dopo aver passato la prima fase a gironi come seconda del proprio raggruppamento sia al maschile che al femminile, si ferma agli ottavi di finale in entrambi i tabelloni la corsa dell’Italia del Tennistavolo alle Universiadi: uomini battuti per 0-3 dalla Russia, donne fermate con lo stesso punteggio dalla Romania. Tennistavolo MASCHILE ottavi di finale Cina-Polonia 3-0 Cile-Hong Kong 0-3 Francia-Svezia 2-3 Germania-Corea del Sud 3-0 Cina ...

Universiadi 2019 - primo oro italiano arriva dalla scherma : la firma è di Erica Cipressa : arriva dalla scherma il primo oro per l'Italia alle Universiadi di Napoli: lo ha vinto Erica Cipressa nel fioretto femminile battendo in finale la francese Patru con il netto punteggio di 15-3. Medaglia di bronzo per l'altra azzurra, Camilla Mancini, che è stata eliminata proprio dall'atleta transalpina in semifinale.

Judo - Universiadi 2019 : poche soddisfazioni per l’Italia nella seconda giornata a Napoli : Si è conclusa con poche soddisfazioni per l’Italia la seconda giornata di gare del Judo alle Universiadi estive 2019 di Napoli. Quest’oggi sono andate in scena sul tatami campano quattro categorie di peso del programma della manifestazione, con quattro azzurri impegnati nei -73, -81 kg maschili e -57, -63 kg femminili. Partendo dai -73 kg Andrea Gismondo è stato senza dubbio il migliore di giornata per il Bel Paese. Il nostro ...

Pallanuoto femminile - Universiadi 2019 : Cina-Italia 10-11. Successo col brivido per le azzurre - Russia ancora vittoriosa : Quarta giornata di gare per il torneo di Pallanuoto femminile alle Universiadi estive 2019: oggi l’Italia vince col brivido con la Cina, battuta per 11-10, dopo che le asiatiche erano avanti 5-2 a fine primo quarto. Nello stesso raggruppamento delle azzurre affermazione della Russia, ancora a punteggio pieno. TABELLINO Cina-Italia 10-11 Cina: Zhang, Bi, Li Jiawen 4, Yan 1, Lu, Nong, Meng, Xu, Huang 4, Zhai 1, Li Ziqi, Yang. All. ...

Medagliere Universiadi Napoli 2019 : primo oro per l’Italia - ora nona : Le Universiadi 2019 si disputeranno a Napoli dal 3 al 14 luglio, la competizione multisportiva riservata agli sportivi iscritti agli Atenei di tutto il mondo si preannuncia altamente spettacolare e avvincente. L’evento coinvolgerà non soltanto il capoluogo campano ma tutta la Regione per una festa totale che avrà una ricaduta importante su tutto il territorio a livello economico e di visibilità. Gli atleti si daranno battaglia per la ...

Diretta/ Italia Norvegia Universiadi 2019 basket - streaming video tv : si gioca! : Diretta Norvegia Italia Universiadi 2019 di Napoli: info streaming video e tv della partita di basket maschile, valida per la seconda fase a gironi.

DIRETTA/ Italia Ucraina - risultato 2-0 - : successo azzurro! - Universiadi 2019 - : DIRETTA Italia Ucraina Universiadi 2019 Napoli streaming video Rai: cronaca live della partita che si gioca per la seconda giornata del torneo di calcio.

