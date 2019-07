affaritaliani

(Di sabato 6 luglio 2019) "L’Europa deve stimolare l’a crescere. Non con un generico “piano Marshall”, bensì con una politica europea di sostegno allo sviluppo più intensa, meglio coordinata, e probabilmente anche ridefinita in termini concettuali. E’ proprio la logica dell’”aiuto” in quanto tale... Segui su affaritaliani.it

gus_italia : Abbiamo avuto la fragile ma tenace eroina Carola e il feroce Salvini. Ora possiamo fare un respiro profondo e prova… - zazoomblog : Salvini e Africa beyond aid” Dal Ghana a tutto il Continente - #Salvini #Africa #beyond #Ghana #tutto - amperrino : Salvini e 'Africa beyond aid”Dal Ghana a tutto il Continente -