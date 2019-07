Organizzavano risse a Cremona via social Estorsioni a un' intera classe

huffingtonpost

(Di sabato 6 luglio 2019) La gang sgominata dai carabinieri diche organizzavae pestaggi in piazze e vie della città lombarda sulla pagina Instagram ‘.dissing’ minacciava un’di un Istituto superiore per farsi consegnare denaro. Su una chat di gruppo chiamata “1/a a meccanica”, hanno ricostruito gli investigatori, “richiedevano del denaro, dietro minacce di aggressioni, a tutti gli studenti di unadi un Istituto scolastico superiore”. Le minacce erano proseguite anche all’esterno dell’Istituto, a bordo di un autobus di linea.

