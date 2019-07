What You Do For Love degli Skunk Anansie descrive l’odio messo in scena per amore audio

optimaitalia

(Di venerdì 5 luglio 2019) ConYou Do Forritroviamo i forti messaggi politici della band di Skin, capace di tradurre in musica una passione viscerale, un disagio spirituale e uno spaccato sociale con la forza che avevamo già incontrato in We Don't Need Who You Think You Are. La band si fa di nuovo sentire dopo l'ultimo album Anarchytecture (2016) e ritorna con un brano politico che Skincon queste parole: Le canzoni più difficili da scrivere sono quelle politiche, per questo cerchiamo sempre di evitarle. Si pensa che dovrebbero venir fuori istantaneamente, a causa del fastidio che provi, altrimenti non sarebbero sincere e si rischia di cadere in vecchi cliché. Questo è proprio uno di quei momenti di rabbia! Sembra sempre che l’sia la ragione per cui le persone compiono atti d’odio, ed è una cosa che non ho mai compreso. L'arrangiamento è un ...

