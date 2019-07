Tim accende il suo 5G | si parte da Roma | Torino e Napoli

wired

(Di venerdì 5 luglio 2019) Timil 5G (fonte: Tim) Meccanica di precisione, sicurezza sul lavoro e gestione della pubblica sicurezza in tempo reale, ma anche sport elettronici e intrattenimento a realtà aumentata. Tim ha presentato ale sue reti mobili 5G, già realtà a. Entro il 2021 la compagnia punta a raggiungere 120 città e 200 destinazioni turistiche. La compagnia di telefonia mobile la definisce “la rivoluzione che aprirà la strada a una nuova generazione di servizi necessari allo sviluppo digitale del Paese” e a osservare l’open space allestito per il lancio del 5G, la descrizione potrebbe non essere troppo azzardata. C’è Agesic, per esempio, la piccola startup che Tim ha coltivato in casa con il suo programma di finanziamento per imprese digitali e che oggi presenta un’innovativa app per salvare la vita a lavoratori isolati. Fino a oggi ha funzionato con ...

