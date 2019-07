Shay Mitchell ha scoperto il sesso del figlio che aspetta in un modo leggendario

Shay Mitchell incinta dopo il dramma dell’aborto : oltre 4 milioni di like per la foto col pancione : L'ex star di 'Pretty Little Liars' sta per diventare mamma. Shay Mitchell è al sesto mese di gravidanza. dopo il dramma dell'aborto spontaneo avuto nel 2018, l'attrice è incinta. Il primo scatto che la ritrae con il pancione è stato accolto da una pioggia di like. Il fidanzato Matte Babel, le ha rivolto parole tenerissime.Continua a leggere

Shay Mitchell ha rivelato di essere incinta : Aspetta un bambino con il fidanzato di lunga data Matte Babel The post Shay Mitchell ha rivelato di essere incinta appeared first on News Mtv Italia.