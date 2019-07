Salvini a Trieste | Pronti a difendere i confini con ogni mezzo

blogo

(Di venerdì 5 luglio 2019) Mentre gli sbarchi a Lampedusa continuano, e anche Alessandro Di Battista si schiera apertamente con la politica "porti chiusi" del governo, il ministro dell’Interno Matteorilancia la battaglia sulla difesa deiterrestri, per chiudere la cosiddetta "rotta balcanica" dei migranti."Ora al lavoro acon il governatore Fedriga. Obiettivo: più uomini e più mezzi per sigillare il confine con la Slovenia e fermare definitivamente l’ingresso di immigrati clandestini" ha twittato il leader della Lega.Ora al lavoro a #con il governatore @M Fedriga.Obiettivo: più uomini e più mezzi per sigillare il confine con la Slovenia e fermare definitivamente l’ingresso di immigrati clandestini.Vi tengo aggiornati! pic.twitter.com/ZCrlLFx0V7— Matteo(@matteomi) July 5, 2019 Il presidente leghista del Friuli Massimiliano Fedriga nei giorni scorsi ha ...

