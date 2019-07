Rai | M5S | ‘giuste dimissioni Foa da Raicom | ora voltiamo pagina’

M5S attacca Rainews24 : Di Maio tagliato dalle inquadrature nella diretta dal Ponte Morandi : Dal Movimento 5 Stelle arrivano dure accuse nei confronti della Rai e, in particolare, della diretta trasmessa su Rainews24 dell'abbattimento del Ponte Morandi. A detta dei pentastellati sarebbe stata evidente la volontà di tagliare il Ministro Di Maio da quasi tutte le inquadrature, facendo risaltare invece soltanto gli altri politici e rendendo la sensazione che il M5S non fosse presente. Rainews24 ha fatto però pervenire la propria risposta, ...

Ponte Morandi - M5S contro Rainews24 : “Di Maio oscurato”. Il cdr : “La notizia era demolizione - non passerella dei politici” : “La Rai oscura il Movimento 5 Stelle”, si legge nel primo piano del Blog delle Stelle. Il casus belli è la diretta di Rainews24 da Genova, in occasione della demolizione del Ponte Morandi: secondo i 5 stelle il vicepremier Luigi Di Maio è stato tagliato fuori dalle inquadrature. E il dibattito va anche oltre il blog: il senatore Primo Di Nicola, vicepresidente della commissione di Vigilanza Rai, ha dichiarato che “nel punto ...

Ponte Morandi - M5S contro Rainews24 : “Di Maio oscurato”. Il cdr : “La notizia era la demolizione - non la passerella politici” : “La Rai oscura il Movimento 5 Stelle”, si legge nel primo piano del Blog delle Stelle. Il casus belli è la diretta di Rainews24 da Genova, in occasione della demolizione del Ponte Morandi: secondo i 5 stelle il vicepremier Luigi Di Maio è stato tagliato fuori dalle inquadrature. E il dibattito va anche oltre il blog: il senatore Primo Di Nicola, vicepresidente della commissione di Vigilanza Rai, ha dichiarato che “nel punto ...

Rai E POLITICA/ Gli "slogan" che riuniscono Lega e M5s dopo il voto su Foa : M5s ha votato con il Pd contro il doppio incarico di Foa. Sulla Rai i 5 Stelle e la Lega parlano comunque un linguaggio simile fatto di slogan

Riforma Rai : M5S-Lega “va fatta è nel contratto” - ecco la proposta : Riforma Rai: M5S-Lega “va fatta è nel contratto”, ecco la proposta Nonostante non sia stato al centro del dibattito pubblico nelle ultime settimane, il riassetto e la riorganizzazione della Rai rimangono una preoccupazione importante per il governo gialloverde. L’ultimo attacco all’attuale formato della Rai è arrivato da Matteo Salvini nei confronti di Fabio Fazio (uno dei conduttori con la più alta retribuzione all’interno ...

Marcello Foa - ok Cda a risoluzione M5S su doppio incarico - si dimetterà da Rai Com? : Maggioranza divisa in Commissione di Vigilanza Rai sulla risoluzione proposta da M5S contro il doppio incarico al presidente Rai e Rai Com Marcello Foa. Il testo è passato con 21 voti a favore (oltre che M5S hanno votato sì Pd e Leu) e 9 voti contrari, tra cui quelli della Lega.La risoluzione approvata impegna Foa a "lasciare immediatamente la presidenza di Rai Com" e "in ogni caso il cda a rimuoverlo dal suddetto incarico". Prima della ...

Rai - ok risoluzione M5s contro doppio incarico Foa : Pd a favore - Lega no. Di Maio : “Via la politica da azienda o tagliamo canone” : Maggioranza divisa – dopo il mancato accordo dei giorni scorsi – in Commissione di Vigilanza Rai sulla risoluzione proposta da M5s contro il doppio incarico al presidente Rai Marcello Foa. Il testo è passato con 21 voti a favore (oltre che M5S hanno votato sì Pd e Leu) e 9 voti contrari, tra cui quelli della Lega. “Serve subito approvare una legge per spezzare il Legame tra la politica e la Rai”, ha detto Luigi Di Maio in ...

Rai - stop doppio incarico per FoaMaggioranza ko - M5s vota col Pd : È incompatibile il doppio ruolo di Marcello Foa a presidente Rai e presidente della controllata RaiCom. Lo ha stabilito la commissione di Vigilanza approvando con un voto a maggioranza - 21 favorevoli e 4 contrari - la risoluzione presentata da M5s Segui su affaritaliani.it

Per Foa doppio ruolo incompatibile Vigilanza Rai - ok risoluzione M5S : È incompatibile il doppio ruolo di Marcello Foa a presidente Rai e presidente della controllata RaiCom. Lo ha stabilito la commissione di Vigilanza approvando con un voto a maggioranza - 21 favorevoli e 4 contrari - la risoluzione presentata da M5s Segui su affaritaliani.it

Reddito di cittadinanza - l'assegno a un usuRaio : il caso che imbarazza Luigi Di Maio e M5s : Un usuraio di Sala Consilina (Salerno) percepiva, come tanti, il Reddito di cittadinanza, peccato però che facesse l'usuraio. Il 41enne è stato beccato in flagranza dai carabinieri, mentre estorceva alla sua vittima 200 euro. Dalle indagini condotte da carabinieri di Sala Consilina, guidati dal capi

RADIO RADICALE-Rai - SALTA ACCORDO LEGA-M5S/ Salvini 'col' Pd - ira Di Maio : Rai e RADIO Radicale: SALTA ACCORDO Governo, ira M5s, Di Maio 'gravissimo, dovranno rispondere'. Lega vota col Pd, Salvini 'non si chiude RADIO d'un colpo'

Il M5s va alla battaglia sulla Rai e poi non sa più come uscirne : Roma. Il pasticcio va in scena all’alba. Quando la commissione di Vigilanza Rai si riunisce per l’ennesima volta, dopo diversi rinvii, per votare sull’incompatibilità del presidente Marcello Foa a detenere anche la carica di presidente di RaiCom, la consociata di Viale Mazzini che ha il compito di v

Radio Radicale riaccende scontro M5S-Lega - tensione Rai : Radio Radicale riporta in superficie lo scontro politico tra M5s e Lega portando in Parlamento tutta la tensione tra i due alleati di governo. Gli attriti fra la Lega e il Movimento Cinque Stelle sono esplosi nelle Commissioni Bilancio e Finanza, dove il partito di Matteo Salvini ha votato un emendamento del Pd a favore dell'emittente, malgrado il parere contrario della pentastellata viceministra dell'Economia Laura Castelli. Ma e' stato solo il ...

Governo - la maggioranza si spacca su Rai e Radio Radicale : in Parlamento salta l'intesa Lega-M5S : La maggioranza si spacca simultaneamente in due commissioni: quella di Vigilanza Rai e quella Bilancio. salta l'accordo tra Lega e M5S sia per quanto riguarda il presidente Rai Marcello Foa che...