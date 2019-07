calcioweb.eu

(Di venerdì 5 luglio 2019) Era uno svincolato di lusso, adesso ha trovato una nuova squadra: stiamo parlando di Samirche ha accettato la corte dell’Anderlecht. Il calciatore era rimasto libero dal West Ham ed adesso ha firmato con il club belga un contratto della durata di un anno con opzione per la prossima stagione. Un colpo importante dell’Anderlecht di un calciatore di sicura qualità, ritrova Vincent Kompany come allenatore, suo ex compagno al City. La lista svincolati, che occasioni per i club di serie A: l’elenco completo FOTO L'articoloinilall’Anderlecht CalcioWeb.

CalcioWeb : #Nasri torna in corsa: ufficiale il passaggio all'#Anderlecht -