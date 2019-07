Napoli | De Laurentiis potrebbe lasciar partire Insigne per acquistare Rodriguez e Lozano

CorSport : il Napoli di De Laurentiis si trasforma da ducato feudale a signoria : La strategia del Napoli sul mercato è totalmente cambiata, scrive Alessandro Barbano sul Corriere dello Sport. De Laurentiis adesso siede a discutere con i procuratori, come ha fatto in occasione del caffè a casa di Ancelotti con Raiola, Giuntoli, Insigne e lo stesso mister. Ed è proprio il tecnico ad ispirare e in parte a guidare le scelte di acquisto del presidente. La campagna acquisti di De Laurentiis non ha niente a che vedere con le ...

Napoli-James Rodriguez - Il Mattino : “De Laurentiis ha un sogno…” : Napoli-James Rodriguez, Il Mattino rivela un’ indiscrezione relativa ai progetti di De Laurentiis per il calciatore colombiano per il quale le trattative proseguono senza soste anche grazie al potente procuratore del fantasista. Di seguito quanto apparso sull’ edizione online del quotidiano Campano. “Il sogno di Aurelio De Laurentiis è quello di portare James Rodriguez a Dimaro: pochi giorni, per regalare quell’ ...

Napoli - De Laurentiis prepara le cessioni : l'obiettivo è racimolare 100 milioni di euro : Un mercato decisamente infuocato quello che il Napoli di Aurelio De Laurentiis e di mister Carlo Ancelotti si appresta a vivere. Già, perché dopo le prime operazioni praticamente chiuse con l'approdo di Kostas Manolas al San Paolo, il club partenopeo sta continuando con forza a insistere per cercare di chiudere altre importanti trattative che dovrebbero rinforzare ulteriormente la rosa a disposizione del tecnico ex Real Madrid. Secondo quanto si ...

Cessioni Napoli - De Laurentiis vuole incassare 100mln : i nomi e le trattative in uscita : Mercato Napoli in uscita L’edizione odierna de il Mattino dedica spazio al calciomercato del Napoli in uscita. Ecco quanto si legge sul quotidiano: Il Toro intende presentare a Giuntoli un’offerta complessiva, Verdi e Mario Rui per una cifra che si aggira sui 30 milioni. Cifra che il Napoli reputa ancora bassa. In attesa dell’ufficialità di Albiol al Villareal, vi sono altre priorità: Ciciretti, ad esempio, non è detto che resti ad ...

James-Napoli - De Laurentiis pronto al sacrificio per portarlo ad Ancelotti : Napoli e James continuando ad inseguirsi, la trattativa con il Real è serrata, ma ancora non si riesce a vedere la via d’uscita. Secondo calciomercato.it De Laurentiis potrebbe vedersi costretto a chiudere con una cessione visto la volontà dei Blancos di incassare subito “Il Napoli e JamesRodriguez sono sempre più vicini. In Spagna ne sono certi: Joaquin Maroto, corrispondente internazionale del quotidiano ‘AS’, ha dato ...

Calciomercato Napoli - De Laurentiis scatenato : altri due o tre colpi in mente : La sessione estiva di Calciomercato è ai nastri di partenza e tutti i club del campionato italiano di Serie A, a maggior ragione le squadre di vertice, sono a lavoro per cercare di costruire la migliore formazione possibile in vista della prossima stagione. Il Napoli ovviamente non è da meno e lavora incessantemente su più fronti per regalare a Carlo Ancelotti pezzi pregiati. Dopo la chiusura per Kostas Manolas dalla Roma infatti, il presidente ...

Calciomercato Napoli - incontro a Capri tra De Laurentiis e James Rodriguez [DETTAGLI] : Calciomercato Napoli – E’ un Calciomercato stellare quello sta portando avanti il Napoli, il club azzurro ha ufficializzato nella serata di ieri l’arrivo del difensore Manolas, si tratta di un colpo molto importante, il greco con Koulibaly può formare la coppia di centrali più forte del campionato. E non è di certo finita, la dirigenza sta lavorando senza sosta per completare al più presto la squadra di consegnare a Carlo ...

Napoli - dopo 14 anni divorzio con il medico De Nicola : la lettera di De Laurentiis : Novità in casa Napoli, il club azzurro ha ufficializzato l’addio dal capo dello staff medico Alfonso De Nicola, pubblicata una lettera da parte del presidente De Laurentiis. “Caro professor De Nicola, anzi caro Alfonso, – si legge – sono stati 14 anni di grande collaborazione e di grandi successi, ottenuti anche grazie alla tua eccellente professionalita’, cura e attenzione che hai sempre avuto nei confronti ...

Il Mattino : De Laurentiis - James e Mendes a Capri per la firma col Napoli : Già oggi la firma? Dopo Manolas, ecco James Rodriguez. Manca poco, pochissimo. Nella suggestiva cornice dell’isola di Capri sarebbe in corso un incontro decisivo tra Aurelio De Laurentiis, James Rodriguez e il suo agente il re dei procuratori Jorge Mendes. La trattativa per portare il numero 10 colombiano al Napoli sarebbe in dirittura d’arrivo.All’incontro ci sarebbe ovviamente anche Chiavelli. LO scrive l’edizione on ...

Manolas al Napoli e Fabian Ruiz sul tetto d’Europa - la doppia vittoria di De Laurentiis : Parliamoci chiaro, il colpo Manolas ha sancito la fine dei giochi al massacro di alcuni “terrapiattisti” del pallone. Di quelli, cioè, pronti ad essere sempre bastian contrario purché al centro c’era l’obiettivo di screditare società, progetto tecnico e squadra. In una sera il Napoli calcio ha visto passare cadaveri sul fiume che nemmeno il cinese più ottimista. Manolas al Napoli, Fabìan Ruiz sul tetto d’Europa. e ...

Addio De Nicola al Napoli - il comunicato ufficiale di De Laurentiis : “Caro Alfonso…” : Addio De Nicola al Napoli, il comunicato ufficiale di De Laurentiis: “Caro Alfonso…” Addio De Nicola al Napoli, il comunicato ufficiale di De Laurentiis: “Caro Alfonso…”. Il patron azzurro ha voluto salutare personalmente il dottor Alfonso De Nicola che lascia il Napoli dopo 14 anni. Di seguito la nota pubblicata sul sito ufficiale del club. “Caro professor De Nicola, anzi caro Alfonso, sono stati ...

Il saluto di De Laurentiis al dottor De Nicola che lascia il Napoli : Come era stato già annunciato, è terminata ieri la collaborazione del dottor Alfonso De Nicola con la Ssc Napoli. Il club ha deciso di non rinnovargli il contratto in scadenza il 30 giugno e di sostituirlo con il dottor Gennaro De Luca che dalla primavera diventerà il nuovo capo dell’area medica. Il Napoli ha pubblicato questa mattina sul sito della società una comunicato con una lettera di saluto del presidente Aurelio De Laurentiis al dott. ...

Calciomercato Napoli - De Laurentiis : 'Per Manolas e Rodriguez dipende da Ancelotti' : La sessione estiva del Calciomercato è oramai entrata ufficialmente nel vivo. Tutti i club italiani, infatti, stanno lavorando molto per mettere a segno i propri colpi e per cercare di rinforzare la propria rosa in vista della prossima stagione. Tra queste c'è senza dubbio il Napoli di Aurelio De Laurentiis e Carlo Ancelotti, impegnato in trattative molto importanti. Una su tutte quella di Kostas Manolas della Roma, club col quale si sta ...