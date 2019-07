L’impresa con più di 50 addetti obbligata all’equo compenso

LIVE Cecchinato-De Minaur - Wimbledon 2019 in DIRETTA : serve L’impresa contro il talento australiano : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma di Wimbledon (2 luglio) – Il programma degli azzurri a Wimbledon (2 luglio) Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Marco Cecchinato-Alex De Minaur, sfida valevole per il primo turno di Wimbledon 2019. Sarà un esordio molto complicato per il siciliano, che non ha assolutamente nell’erba la sua superficie migliore ed affronta uno dei migliori giovani del circuito. Si ...

Europei Under 21 - Italia con le spalle al muro : battere il Belgio e sperare - serve L’impresa per la semifinale : L’Italia è con le spalle al muro, sull’orlo del baratro e bisognosa di un’impresa per rialzarsi nel momento più difficile. Gli azzurrini, dopo aver sconfitto la Spagna all’esordio con un roboante 3-1 e aver perso in maniera sorprendente con la Polonia per 1-0, si giocano tutto contro il Belgio per proseguire la propria avventura agli Europei Under 21 di calcio 2019. Sabato 22 giugno, ore 21.00, Mapei Stadium di Reggio ...

Basket - Playoff Serie A 2019 : Sassari ad un successo dalla finale - a Milano serve L’impresa in trasferta per continuare a sperare : Appuntamento imperdibile in programma questa sera con un nuovo capitolo della entusiasmante sfida tra Sassari e Milano, semifinale dei Playoff della Serie A 2018-2019 di Basket maschile. Le prime due partite hanno regalato uno spettacolo sensazionale e la formazione allenata da Gianmarco Pozzecco è riuscita ad espugnare il Forum di Assago in entrambe le occasioni dimostrando una condizione fisica e mentale prossima alla perfezione e proseguendo ...

LIVE Sonego-Federer - Roland Garros in DIRETTA : serve L’impresa contro il Maestro sulla terra rossa : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Lorenzo Sonego-Roger Federer, match valevole per il primo turno del Roland Garros 2019. Comincia il secondo Slam dell’anno e subito in questa domenica ci sarà il grande e atteso ritorno sulla terra rossa parigina di Roger Federer. Il campione svizzero non gioca al Roland Garros dal 2015 e c’è davvero grandissima attesa per il nativo di Basilea, che ieri ha riempito il Suzanne Lenglen per un ...

Roland Garros 2019 : Marco Cecchinato - ritorno nella terra delL’impresa per confermare i progressi : Marius Copil, Marco Trungelliti, Pablo Carreno Busta, David Goffin, Novak Djokovic. Nel 2018 questi sono stati i cinque avversari sconfitti da Marco Cecchinato nella sua corsa verso la semifinale del Roland Garros, un traguardo che in casa italiana non si vedeva da quarant’anni, quando Corrado Barazzutti raccolse un solo game contro Sua Maestà del rosso di allora, Bjorn Borg. Dal 2018 al 2019, tanto è cambiato nella vita del siciliano, che ...

Basket - Playoff Serie A 2019 : Sassari per continuare la corsa - Brindisi cerca L’impresa per non ritrovarsi spalle al muro : Prosegue a ritmo serrato il calendario dei quarti di finale dei Playoff della Serie A 2018-2019 di Basket. Dopo la sfida di apertura andata in scena sabato sera, Sassari e Brindisi si ritroveranno nuovamente di fronte per il secondo atto, in un incontro che potrebbe già rappresentare un punto di svolta nella Serie. La formazione sarda ha infatti conquistato il primo punto e con una seconda vittoria tra le mura amiche si sposterebbe in Puglia con ...

Eurovision Song Contest 2019 : Mahmood sfiora L’impresa! Solo la favorita Olanda supera l’Italia - vince Duncan Laurence : Mahmood sfiora l’impresa e si arrende soltanto alla favorita Olanda: l’Eurovision Song Contest 2019 va a Duncan Laurence, che rispetta i pronostici della vigilia e vince con “Arcade“. Si parlava di un duello con Mahmood e così è stato: 492 punti per il vincitore, 465 per il nostro rappresentante. Soltanto 27 lunghezze di differenza, 19 da addebitare alle 41 giurie e 8 al televoto: lontanissime tutte le altre contendenti, ...

Volley - Finale Champions League 2019 : Civitanova vuole L’impresa! Lube contro la corazzata Zenit per il Trono d’Europa : Chi siederà sul Trono d’Europa? Chi alzerà al cielo la Coppa più prestigiosa e chiuderà la stagione in bellezza? Chi festeggerà nella mitica Max Schmeling Halle di Berlino? Questa sera lo sapremo, Civitanova e Berlino si sfidano nella Finale della Champions League proprio come dodici mesi fa: la grande rivincita tra le due formazioni migliori del Vecchio Continente si preannuncia particolarmente avvincente ed equilibrata, l’incontro ...

Internazionali d’Italia - Berrettini al settimo cielo : “L’impresa con Zverev mi carica” : Berrettini sontuoso agli Internazionali d’Italia, la vittoria contro Zverev lancia l’azzurro in vista di un terzo turno dalle mille emozioni “Non ho più voce da quanto ho urlato. È la partita più importante della mia carriera, è il giocatore più forte che io abbia mai battuto“. Matteo Berrettini al settimo cielo dopo aver battuto Zverev in questo pomeriggio splendido agli Internazionali d’Italia. “Penso ...

Trenta chilometri a nuoto con una gamba sola - L’impresa di Salvatore Cimmino : Salvatore Cimmino, atleta a cui manca un arto inferiore, ha compiuto una delle sue straordinarie imprese: sabato 11 maggio ha percorso a nuoto 30 chilometri, da Torre Annunziata a Massa Lubrense in sei ore. Una traversata realizzata per rinnovare l'appello per i Peba, il Piano di eliminazione delle barriere architettoniche e l'aggiornamento del nomenclatore tariffario riguardante le protesi. I due comuni della Campania scelti dall'atleta ...

Tennis - Masters 1000 Madrid 2019 : Stefanos Tsitsipas firma L’impresa - batte Rafael Nadal e conquista la finale contro Djokovic : Il greco Stefanos Tsitsipas (n.9 del mondo) realizza il sogno: battere il n.2 ATP Rafael Nadal sulla terra rossa del Masters 1000 di Madrid (Spagna) e conquistare a 20 anni il secondo atto conclusivo in carriera dove lo attende il n.1 del ranking Novak Djokovic. Una partita di grande intensità quella andata in scena al “Manolo Santana”. La spunta il “nuovo che avanza” 6-4 2-6 6-3 in 2 ore e 36 minuti di partita. Per ...

