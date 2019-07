Intervista – La Rua | «Tutti noi abbiamo una luce da seguire | è importante non farsi

domanipress

(Di venerdì 5 luglio 2019) «La vita è una sola, bisogna viverla liberamente senzaciò che il momento ti impone di fare, per questolanciato il cuore oltre l’ostacolo e non ci siamo fatti ingabbiare da niente e da nessuno». Così Daniele Incicco frontman dei La Rua descrive con un entusiasmo trascinante e contagioso il terzo lavoro discografico della band edito da Universal Music intitolato epigraficamente “Nessuno segna da solo“. Dagli esordi nella scuola di Amici di Maria De Filippi ad oggi la band marchigiana, seguendo un percorso trasversale e generazionale, di goal in rete ne’ ha segnati tanti, macinando chilometri di gavetta tra i palchi di festival e concerti nazionali ed internazionali, come l’esperienza del Sanremo world tour, passando con disinvoltura dal pubblico televisivo dei talent a quello del palco del Primo Maggio di Piazza San Giovanni a Roma, ...