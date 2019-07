Gewiss Stadium | accordo linee sicurezza tra Ats Bergamo e stadio dell’Atalanta

calcioweb.eu

(Di venerdì 5 luglio 2019) E’ stata siglata questa mattina presso gli uffici Atalanta B.C. di viale Giulio Cesare la convenzione che individua ledi indirizzo in tema di salute eper i lavori di riqualificazione delattualmente in corso nel settore conosciuto con il nome di Curva Nord/Pisani. L’importante intesa è stata sottoscritta dal Direttore Generale Massimo Giupponi per l’Agenzia di Tutela della Salute e dal Direttore Operativo Atalanta B.C. nonchè Coordinatore unico lavori perAtalanta Roberto Spagnolo. “Con l’applicazione di questedi indirizzo vogliamo raggiungere, con l’impegno di tutti, la riduzione degli indici di frequenza e di gravità degli infortuni del 30% rispetto ai valori riscontrati nel comparto delle costruzioni nell’ultimo triennio in Regione Lombardia e l’assenza di infortuni mortali. E’ una metodologia che abbiamo già adottato con successo ...

Atalanta_BC : Da oggi lo stadio dell’Atalanta si chiama Gewiss Stadium ????? ?? - CalcioWeb : #GewissStadium, accordo linee sicurezza tra Ats Bergamo e stadio dell'#Atalanta - webecodibergamo : Gewiss Stadium, cantiere più sicuro con l’accordo tra Ats e Atalanta -