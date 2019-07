Domani Vedrai è il nuovo singolo di Gigi D’Alessio in radio dal 12 luglio

optimaitalia

(Di venerdì 5 luglio 2019) IldiD'Alessio è. A darne l'annuncio sui social è lo stesso cantautore partenopeo, che torna indopo la collaborazione con Gué Pequeno in Quanto Amore Si Dà.entrerà quindi a far parte del suo prossimo album di inediti che attende ancora di essere ufficializzato attraverso una data d'uscita, ma è certo che sarà il seguito naturale di 24.02.1967 che ha rilasciato in occasione della sua ultima partecipazione al Festival di Sanremo con il brano La Prima Stella.D'Alessio è anche reduce dal debutto come giudice del programma The Voice Of Italy, nel quale ha portato alla vittoria la giovanissima Carmen che ha cantato in occasione della cerimonia d'apertura delle Universiadi che si è tenuta a Napoli il 3allo Stadio San Paolo. Alla sua prima esperienza come giudice di un talent,D'Alessio ha dimostrato di ...

_GigiDAlessio_ : Sorpresa?????? Venerdì 12 luglio, uscirà il mio nuovo singolo! Cominciate il conto alla rovescia e state connessi perc… - entirelycal : RT @mollamj: “Ecco, io pe domani nun te auguro niente, nessun in bocca al lupo, nessuna pacca sulla spalla.. perchè se domani prima de uscì… - giuliapoci2 : 'perché se domani prima de uscì sul palco te affaccerai e vedrai 64mila persone che strillano era nome tuo nun è st… -