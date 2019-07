Deviazioni bus e tram a Ostia e Roma

Eventi fine settimana : elenco stop bus e Deviazioni : Roma – A Roma domani, dalle 17.30 alle 20, una processione sfilera’ in via Turino di Sano e via degli Orafi, tra via Giuseppe Maggiolini e via Turino di Sano. Possibili deviazioni o brevi stop per i bus. Domenica, per la parata militare in occasione della festa della Repubblica, saranno chiuse dalle prime ore del mattino via dei Fori Imperiali, via dei Cerchi, viale delle Terme di Caracalla (tra piazzale Numa Pompilio e piazza di ...

Eventi per fine settimana : programma e Deviazioni bus : Roma – A Roma domani, dalle 20, una processione sfilera’ su via di Tor Sapienza, via Alamanni, via Carlandi, via Montani, via di Tor Sapienza, piazza De Cupis, via Collatina, via della Rustica, via della Stazione di Tor Sapienza, via degli Armenti, via Collatina, via Rosati, piazza Biancheri, via De Andreis e via di Tor Sapienza. Possibili deviazioni o brevi stop per i bus. Domenica, dalle 6 alle 24, per fare spazio al ...