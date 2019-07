Curare il tumore alla vescica con un raffreddore

Lecce - non fa Curare il cane malato di tumore : 10mila euro di multa al proprietario : Più tutela per i nostri amici a quattro zampe. E' questo che emerge dalla sentenza emessa nella giornata di giovedì dalla Cassazione. Un uomo. A.C. 42enne originario di Gagliano del Capo (in provincia di Lecce) , ma residente in Emilia, dovrà pagare una multa di 10 mila euro per maltrattamento d'animali in quanto si è rifiutato di curare la sua cagnolina, Luna, affetta da tumore. La notizia, divulgata dall'l’Associazione Sportello dei Diritti, è ...