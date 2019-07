Control ha un gameplay aggressivo e coinvolgente rispetto a Quantum Break | parola di

Un video gameplay mostra Control su PC con la tecnologia di ray tracing : Prima dell'uscita di Control il mese prossimo, Dualshockers ha avuto la possibilità di provare il gioco per un lungo periodo di tempo. Fortunatamente, l'approfondita prova è stata registrata in un video.La demo ci permette di conoscere meglio le meccaniche di gioco principali di Control oltre a esplorare il mondo. Se non avete visto molto del gioco fino ad ora, questo video dovrebbe darvi un'idea migliore di come sarà strutturato il titolo e di ...

Un nuovo gameplay di Control dall'E3 ci mostra Jesse Faden in azione : Control ritorna sotto i riflettori con un nuovo imperdibile video gameplay della nuova demo, e come possiamo vedere avremo un assaggio di ben 18 minuti di gioco.Il filmato, realizzato proprio in occasione dell'E3, ci mostra una Jesse Faden alle prese con inquietanti esseri multidimensionali. Una pericolosa entità soprannaturale infatti minaccia la trama spazio-temporale di New York, seminando il panico in città. Naturalmente dovremo vedercela ...

Control di Remedy torna a mostrarsi in un nuovo video gameplay : Uno dei titoli più attesi di quest'anno è Control di Remedy, il gioco che arriverà nel corso dell'estate su PS4, Xbox One e PC.Il titolo è stato tra i protagonisti dell'E3 2019 e, durante la fiera di Los Angeles, è tornato a mostrarsi in azione in un nuovo video gameplay.Il filmato in questione, pubblicato da IGN, ci presenta ben 12 minuti di gioco in compagnia degli sviluppatori di Remedy.Leggi altro...