Busta paga con meno ore indicate | come controllare e dove sono Come comportarsi

Legge 104 : permessi dipendenti in Busta paga - c’è aumento stipendio? : Legge 104: permessi dipendenti in busta paga, c’è aumento stipendio? Il lavoratore dipendente ha diritto a dei giorni di ferie all’anno, con un minimo stabilito per Legge, e possibili giornate supplementari, se previste dal CCNL di riferimento. Inoltre il lavoratore ha diritto anche ai cosiddetti permessi ROL (Riduzione Orario di Lavoro), che si quantificano in ore e che di solito sono utilizzati dal lavoratore per sbrigare commissioni, ...

Bonus 80 euro erogato oltre i 960 euro in Busta paga. Va restituito? : Bonus 80 euro erogato oltre i 960 euro in busta paga. Va restituito? Anche nel 2019 il Bonus 80 euro comparirà nella busta paga dei lavoratori dipendenti. D’altra parte, moltissimi di loro dovranno restituirlo anche quest’anno. Bonus 80 euro: a chi spetta? Hanno diritto al Bonus 80 euro di renziana memoria i lavoratori dipendenti o assimilati (soci lavoratori di cooperative, disoccupati con Naspi, lavoratori in mobilità e cassa ...

Busta paga prova le ferie non godute - la sentenza della Cassazione : Busta paga prova le ferie non godute, la sentenza della Cassazione Ogni mese, nella Busta paga di un lavoratore dipendente, maturano le ferie. Le ferie sono un diritto inalienabile del lavoratore, sancito dalla Costituzione (articolo 36, comma 3) e che il datore di lavoro è obbligato a dare al suo lavoratore. Si tratta del diritto al riposo, che ciascun lavoratore contrattualizzato deve avere. La Corte di Cassazione si è recentemente ...

Stipendio in ritardo : importo interessi e quando spettano in Busta paga : Stipendio in ritardo: importo interessi e quando spettano in busta paga In che modo può tutelarsi il lavoratore quando l’azienda paga in ritardo lo Stipendio? Sono diversi gli strumenti a disposizione per far valere il proprio diritto alla retribuzione; previste sanzioni per i datori di lavoro che non erogano il compenso spettante entro i termini stabiliti dalla legge. Stipendio in ritardo: quando deve pagare il datore di lavoro? Il ...

Busta paga e chiusura aziendale - quando incide sullo stipendio? : Busta paga e chiusura aziendale, quando incide sullo stipendio? Di seguito vediamo di rispondere ad una domanda che tantissimi lavoratori potrebbero lecitamente porsi. Ci riferiamo all’eventualità che l’azienda o datore di lavoro, per uno o più giorni, attui una chiusura aziendale, impedendo, di fatto, l’accesso al lavoro ai suoi dipendenti. In questi casi, c’è o no un riflesso sulla Busta paga e, quindi, la ...

Busta paga stipendio e pensione europarlamentare. Quanto si guadagna : Busta paga stipendio e pensione europarlamentare. Quanto si guadagna A elezioni europee concluse, la questione che in molti si pongono è la seguente: ma Quanto guadagna un europarlamentare? Che importo c’è scritto sulla sua Busta paga, a Quanto ammonta il suo stipendio? E Quanto percepisce di pensione (e quando ne ha diritto)? Proviamo a dare una risposta, prendendo come riferimento anche l’apposita voce sul sito italiano del Parlamento ...

Busta paga : permessi - assenze pagate e non pagate. Come leggerli : Ore lavorate, ferie e assenze retribuite e non. Molte sono le informazioni contenute nella Busta paga ma sappiamo veramente interpretarle? Il cedolino è la fotografia di quello che è stato il rapporto di lavoro in un determinato mese: quante ore il dipendente ha lavorato, se è stato assente e perché. E ancora, se il contratto collettivo o la legge gli riconoscono dei periodi di riposo retribuito a titolo di ore di ferie o permessi: quante gliene ...

Stop agli 80 euro di Renzi in Busta paga? Come vuole sostituirli il ministro Tria : Una vera e propria doccia gelata lo Stop agli 80 euro di Renzi in busta paga? Davvero il contributo attivo dal 2014 e inserito nello stipendio mensile di non pochi contribuenti rischia di essere sospeso nell'immediato o quasi? Le ultime dichiarazioni del ministro dell'Economia Tria sembrano non lasciare spazio a dubbi ma c'è anche da dire che, nelle intenzioni dell'esponente dell'attuale Governo, c'è piuttosto il tentativo di modificare ...

Via gli 80 euro in Busta paga - Tria : "Verranno riassorbiti dalla riforma fiscale" : Il ministro ad Agorà: "E' stato un provvedimento tecnicamente sbagliato". Ieri era stato il leghista Garavaglia a dare...

Busta paga e competenze digitali : quanto migliorano lo stipendio : Busta paga e competenze digitali: quanto migliorano lo stipendio Secondo uno studio di Assolombarda e sindacati confederati – Cgil, Cisl e Uil – le competenze digitali hanno un impatto importante sullo stipendio a prescindere dall’età (anche se favoriscono i più i giovani). Busta paga: anche il 16% in più Stando ai dati del report – che approfondisce, in particolare, la situazione del lavoro in Lombardia – le competenze ...