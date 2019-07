repubblica

(Di venerdì 5 luglio 2019) Il prescelto è un executive con caratteristiche più operative piuttosto che un creativo. In questo somiglia a Tim Cook, una figura di manager più gestionale rispetto al geniale Jobs. Insomma,sta a Ive, come Cook sta a Jobs

Wendy_Marvell44 : RT @NintendoHall: Pokèmon GO: Mewtwo Corazzato sarà disponibile nei raid per un periodo limitato - Wendy_Marvell44 : RT @NintendoHall: Pokèmon GO: Mewtwo Corazzato sarà disponibile nei raid per un periodo limitato - intenerifenews : Apple, sarà Jeff Williams il successore di Jony Ive al design -