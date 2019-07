Strage migranti in Libia | testimone parla di “almeno 100 morti” Onu | “Crimine di guerra”

ilfogliettone

(Di giovedì 4 luglio 2019) "Sono un centinaio le vittime del bombardamento sul centro diin, a Tajoura, molte donne e bambini". A darne notizia il magazine online Focus on Africa che riporta le dichiarazioni di Ismail Mohammed, uno dei portavoce della Comunita' dei rifugiati dal Sudan in Italia, in contatto con alcuni sopravvissuti sudanesi. "Molti dei feriti sono in condizioni gravissime e mancano all'appello una ottantina di, per lo piu' gente del Sudan, molti del Darfur come me, ma anche somali, eritrei, etiopi", ha aggiunto.Lain un centro di detenzione perinriaccende il timore di un'ondata migratoria verso l'Italia. Il governo libico riconosciuto dall'Onu e dalla comunita' internazionale ha puntato l'indice sulle forze del generale Khalifa Haftar; e ha lanciato l'allarme: l'offensiva di Haftar "favorisce le partenze diirregolari verso l'Italia". ...

emergency_ong : E la #Libia sarebbe un 'porto sicuro' per i migranti? #Tripoli @LaStampa - LaStampa : Libia, bombardato centro di detenzione: e’ strage di migranti - antoniospadaro : Strage in #Libia su centro #migranti. Serve presa di coscienza mondiale -