LIVE Fognini-Fucsovics | Wimbledon 2019 in DIRETTA | 6-7 6-4 7-6 1-4 | il ligure si porta in

(Di giovedì 4 luglio 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA1-4 Altro errore diche è completamente fuori da questo set. 15-40 Un errore per parte e altre due palle break per. 0-30 Errore die risposta vincente di. 1-3 Prima vincente di. 40-0 Passante di dritto in rete di. 30-0 Errore di dritto di. 1-2 Servizio e dritto vincente di. 40-15 Doppio fallo di. 40-0 Dritto vincente di. 30-0 Risposta sbagliata di. 15-0 Cadesulla palla corta di, senza conseguenze. 0-2 Dritto vincente di. 40-30 Serve and volley dell’ungherese. 30-30 Buona prima di. 15-15 Smash vincente diche era sotto di un 15. 0-1 Purtroppo c’è subito il break per. 30-40 Annullata la prima malgrado il fallo di piede sulla prima. 15-40 Due palle break per ...

