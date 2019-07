Harry e Meghan pronti per un secondo royal baby? (Di giovedì 4 luglio 2019) I Duchi del Sussex non fanno mistero di volere una famiglia numerosa e, sebbene l'attenzione al momento sia tutta riservata al piccolo Archie, di appena 2 mesi, secondo fonti vicine alla coppia entro l'anno prossimo i due avranno un secondo figlio.



secondo quanto riportato da ETOnline da una fonte vicina a Meghan Markle e al Principe Harry, i Duchi del Sussex starebbero pensando ad avere un secondo figlio per allargare quanto prima la famiglia e dare al piccolo Archie un fratellino o una sorellina. Sebbene Meghan e Harry abbiano da poco dato il benvenuto al piccolo Archie Harrison Mountbatten-Windsor, nato lo scorso 6 maggio, starebbero già circolando voci su un secondo royal baby.



Secondo la Nichols, quando i Duchi del Sussex saranno lontani da Londra, forse in Sudafrica o a Los Angeles, come paventano molti rumors di corte che vogliono la coppia in esilio dorato e finalmente libera dalla pressione mediatica che Harry non tollera più, come dimostra l’aver escluso la stampa dal battesimo di Archie, i due avranno un altro bambino che cresceranno felicemente come un commoner.



“La gente - continua - sta già speculando sul bambino numero due per i Sussex. Penso che sia, probabilmente, un po' prematuro parlare adesso di un secondo bambino. Detto questo, fonti vicine alla coppia mi hanno detto che voglio avere una grande famiglia. E i due sono, a detta di tutti, dei genitori straordinari. La loro vita è cambiata enormemente. Sì, sono reali, sì, probabilmente hanno più aiuto di tutti noi, ma la nascita del loro primo figlio ha davvero stravolto il loro mondo in meglio". La Nichols ha poi aggiunto che “probabilmente avremo un annuncio di gravidanza entro l'anno prossimo ma, per il momento, l'attenzione è ovviamente tutta su Archie”.