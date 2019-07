Ecco il Redmi K20 Pro da desiderare | in edizione Avengers

Redmi K20 e K20 Pro : Ecco il nuovo “flagship killer” dal prezzo più basso : Pochi giorni fa è stato confermato che l’azienda cinese Redmi, società controllata dal colosso Xiaomi diventato ormai un brand indipendente, avrebbe svelato in questi giorni il suo nuovo smartphone di punta. Scegliendo questa volta di puntare su quello che sarebbe diventato il suo primo dispositivo di fascia alta, in grado di competere con i principali marchi del settore con un prodotto dalle caratteristiche notevoli e dal prezzo ...

Redmi Note 7 riceve la MIUI 10.3.3 in Italia : Ecco Modalità scura e nuove patch di sicurezza : Redmi Note 7 riceve la MIUI 10.3.3 in Italia: sono arrivate finalmente la Modalità scura e le patch di sicurezza di maggio 2019. Siete pronti ad aggiornare? L'articolo Redmi Note 7 riceve la MIUI 10.3.3 in Italia: ecco Modalità scura e nuove patch di sicurezza proviene da TuttoAndroid.

Redmi K20 e K20 Pro con pochi segreti : Ecco render - caratteristiche e prezzi : ecco le ultime indiscrezioni su Redmi K20 e K20 Pro, smartphone che il brand secondario di Xiaomi si appresta a lanciare tra la curiosità degli appassionati L'articolo Redmi K20 e K20 Pro con pochi segreti: ecco render, caratteristiche e prezzi proviene da TuttoAndroid.

Sui Redmi K20 si sa già molto - vedi il prezzo : Ecco quanto dovrebbero costare : Si susseguono ora dopo ora le indiscrezioni sul conto dei Redmi K20, linea di fascia alta che sarà ufficializzata il prossimo 28 maggio L'articolo Sui Redmi K20 si sa già molto, vedi il prezzo: ecco quanto dovrebbero costare proviene da TuttoAndroid.

Ecco le novità nell’aggiornamento della MIUI 10 per Xiaomi Mi 8 e Redmi 7 : Xiaomi Mi 8 ha ricevuto l'aggiornamento dell'interfaccia MIUI 10 alla versione 9.5.22 che aggiunge il DC dimming "true hardware" che permette di eliminare lo sfarfallio del display ai bassi livelli di luminosità negli schermi OLED. Oggi inizia il roll out dell'interfaccia MIUI 10.3.2.0.PFLINXM per lo smartphone Redmi 7 che include la patch di sicurezza di maggio e diverse funzionalità, tra le quali la modalità scura a livello di sistema, Face ...

Ecco Redmi K20 e Redmi K20 Pro in un bel leak - con foto reali e caratteristiche tecniche : Mancano ormai pochi giorni al momento della presentazione di Redmi K20 e Redmi K20 Pro e in Rete sono emerse nuove indiscrezioni e foto degli smartphone L'articolo Ecco Redmi K20 e Redmi K20 Pro in un bel leak, con foto reali e caratteristiche tecniche proviene da TuttoAndroid.

Il nuovo base di gamma Redmi 7A fa visita al TENAA - Ecco le prime immagini : Redmi 7A, il presunto nuovo modello di fascia più economica del nuovo brand nato da una costola di Xiaomi, è stato avvistato nel database del TENAA. L'articolo Il nuovo base di gamma Redmi 7A fa visita al TENAA, ecco le prime immagini proviene da TuttoAndroid.