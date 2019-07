Come addormentarsi velocemente | trucchi e consigli

ideegreen

(Di giovedì 4 luglio 2019)– Si passa l’intera giornata sognando il letto e poi quando si avvicina il momento di andarci non si ha più sonno o non si riesce ad abbandonarsi a Morfeo. Possono esserci cause patologiche o legate all’uso di specifici farmaci ma a volte è solo questione di ansia. “solo” mica tanto perché l’ansia è in grado di condizionare con forza molti nostri comportamenti arrivando a rovinarci la vita. La bella notizia è che possiamo “guarire” dall’ansia, imparando a regolarla e tenerla a bada in modo che non prenda il sopravvento e non decida al nostro posto proibendoci di fare ciò che ci fa stare bene. Imparando. (altro…)Idee Green.

