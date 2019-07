(Di giovedì 4 luglio 2019) "Roberta da sola nonpartita" lo dice Giancarla Tabucchi, la madre di, all'indomani della scomparsa della nuora Roberta, da Gello San Giuliano Terme. La madre di, oggi imputato per omicidio e occultamento di cadavere, nei primi mesi della scomparsa aveva espresso al marito Valdemaro la convinzione che Roberta non avrebbe mai lasciato la famiglia. Oggi i figli sono convinti che sia andata via volontariamente.