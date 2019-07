Bari, tigre sbrana addestratore al Circo Orfei e lo uccide: tragedia durante le prove

(Di giovedì 4 luglio 2019) Undi tigri è stato aggredito da uno dei suoi felini ed è morto. Il dramma è avvenuto nel pomeriggio di oggi, 4 luglio, alallestito nelle campagne di Triggiano, in provincia di, vicino al centro commercialeblu. La vittima sarebbe Ettore Weber, 61enne. Secondo le prime indiscrezioni il tragico incidente sarebbe avvenutoledello spettacolo. Il domatore stava addestrando quattro animali contemporaneamente quando è stato azzannato prima da uno di loro, al quale si sono aggiunti gli altri tre. Secondo alcuni media locali, la, dopo aver morso l'uomo, avrebbe continuato a "giocare" con il corpo martoriato per diversi minuti. Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118 e i Carabinieri. Ilera a Triggiano dallo scorso 15 giugno e si sarebbe dovuto fermare fino al 14 luglio.Secondo quanto riporta La Gazzetta del Mezzogiorno, il "viaggio socio-educativo tra gli animali dei 5 continenti", come era pubblicizzato su una locandina, si faceva chiamare Animal Park, un viaggio interattivo con tigri siberiane, tigri reali del Bengala, cammelli, dromedari, giraffa, zebre, lama, cavalli, bisonti e tanti altri. "Una novità esclusiva" per il centro commercialeblu, com'era definito dall'iniziativa. Un'esperienza "eccezionale", che purtroppo si è trasformata in