Sboccia l’amore tra i due cantanti! Elodie Di Patrizi e Marracash stanno insieme (Di giovedì 4 luglio 2019) Scatta il primo bacio (subito paparazzato) e non ci sono più dubbi: è nata una nuova coppia nel mondo dello spettacolo. Coppia formata da due tra i cantanti più amati e seguiti del momento, diventati ormai veri e propri sex symbol nel panorama musicale. Lui, fino a poco fa scapolo d’oro tra i rapper italiani, finora non aveva mai ufficializzato alcuna relazione (anche se si è parlato di un flirt con l’influencer ed ex di Francesco Monte Giulia Salemi); lei, invece, ha avuto storie con alcuni personaggi famosi.Come il cantante Lele Esposito, che ha conosciuto nella scuola di ‘Amici’, con il deejay pugliese Andrea Maggino e, diceva il gossip ma la voce è stata presto smentita dal diretto interessato, pure un flirt con il calciatore Mario Balotelli. E sì, stiamo parlando proprio di Marracash ed Elodie Di Patrizi, ora pizzicati tra baci e passione incontenibile.



Chissà, forse tra i due è scoccata la scintilla mentre lavoravano alla canzone 'Margarita', tormentone estivo che la coppia canta insieme, oppure prima. Quello che è certo è che Elodie e Marracash, immortalati dai paparazzi del settimanale Chi durante un bacio appassionato mentre presenziavano a un incontro di boxe tra Daniele Scardina e Alessandro Goddi. Seduti vicini hanno deciso di dare libero sfogo alla passione in mezzo al pubblico...

Le voci di un flirt tra il rapper e la cantante circolavano già giorni fa, quando il sito 361Magazine aveva iniziato a parlare di una simpatia nata proprio durante la collaborazione tra i due. E già in quell’occasione erano state pubblicate le foto di un presunto bacio, ma dagli scatti non si capiva bene se era un avvicinamento reale o un inganno della prospettiva. Ora, però, le nuove foto pubblicate da Chi dimostrano che tra i due c’è davvero una relazione in corso.



Sono 11 gli anni di differenza tra Marracash, 40 anni, ed Elodie, che ne ha compiuti da poco 29. Come detto, prima della passione tra i due è nata un’intesa professionale che, a quanto pare, fu galeotta. È la prima volta, da quando a maggio 2018 è finita la storia con Lele Esposito, che la ex concorrente di Amici ufficializza un legame.