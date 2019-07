Violenta eruzione a Stromboli | turisti in fuga | una vittima

ilfogliettone

(Di giovedì 4 luglio 2019) Queste impressionanti immagini arrivano dadove una improvvisa edel vulcano ha provocato 1 morto, un escursionista, e un ferito, secondo un primo bilancio fornito dalla protezione civile. L'attività eruttiva sull'isola delle Eolie è iniziata con un violento boato seguito da una pioggia di lapilli e dalle colate laviche. Le violente esplosioni hanno spaventato residenti e, tanto che alcuni hanno cercato riparo in mare.In questi video, girati da Giacomo Colizzi da una imbarcazione di fronte alla cosiddetta 'sciara, la 'strada del fuoco' del vulcano, si riesce a comprendere l'entità del fenomeno. Una colonna di cenere altissima si staglia nel cielo, visibile per chilometri. I vigili del fuoco, coadivuati da un canadair della forestale sono intervenuti per spegnere gli incendi provocati dalle colate laviche e dai lapilli. Sul posto anche la Guardia ...

