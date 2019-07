Verstappen | Leclerc e quel fake di cui NESSUNO parla

Formula 1 – Contatto Leclerc-Verstappen - Rosberg non ha dubbi : “Max ha volutamente allungato per buttarlo fuori pista” : Nico Robserg analizza quanto accaduto domenica a Spielberg: il parere dell’ex pilota tedesco sul Contatto Verstappen-Leclerc Fa ancora discutere quanto accaduto domenica pomeriggio al Red Bull Ring. La vittoria di Verstappen dopo il sorpasso su Leclerc e la lunghissima attesa per scoprire la decisione dei commissari sull’investigazione della manovra dell’olandese della Red Bull hanno reso il Gp d’Austria ...

Formula 1 - Chris Horner shock : “il contatto Verstappen-Leclerc? Era compito di Charles spostarsi” : Il team principal della Red Bull ha sottolineato come fosse impensabile togliere la vittoria a Verstappen in Austria Chris Horner non nasconde la propria gioia per la vittoria ottenuta in Austria, un successo costruito in tutto e per tutto da Max Verstappen, partito malissimo ma poi riuscito a rimontare fino alla prima posizione. AFP/LaPresse Sotto accusa è finito il suo sorpasso su Leclerc, una manovra giudicata regolare dai Commissari di ...

Minardi post-Austria : “Verstappen-Leclerc - gli avversari del futuro” : Dopo l’Austria siamo davanti all’ennesima interpretazione di un regolamento che va assolutamente cambiato e riscritto. Mi spiace per Leclerc, autore di un GP fantastico in cui ha fatto tutto bene mostrando il suo valore e la sua determinazione nella difesa sul primo attacco di Verstappen, ma per me siamo davanti a un contatto di gara, […] L'articolo Minardi post-Austria: “Verstappen-Leclerc, gli avversari del futuro” sembra ...

F1 - GP Austria 2019 : Charles Leclerc e Max Verstappen - l’antipasto di un dualismo tra fenomeni che può segnare un’era : Uno è nato a Montecarlo il 16 ottobre 1997. L’altro a Hasselt (in Belgio) il 30 settembre 1997. Una differenza di appena 16 giorni tra i due. Di chi stiamo parlando, ovviamente, non c’è bisogno di specificarlo. Charles Leclerc e Max Verstappen. Due dei talenti più cristallini che la Formula Uno recente abbia visto, due campioni che stanno dimostrando il rispettivo valore volta dopo volta, due fuoriclasse che andranno a scrivere ...

VIDEO Leo Turrini sul caso Verstappen-Leclerc : “Per Ferrari due pesi e due misure” : L’episodio tra l’olandese della Red Bull Max Verstappen e il monegasco Charles Leclerc del GP d’Austria 2019, ottavo round del Mondiale di F1, apre a tante considerazioni. Di sicuro, fa discutere come e quanto il metro di giudizio rispetto ad alcuni episodi sia diverso da parte della FIA e, in questo caso, a rimetterci è sempre stata la Ferrari. Sì perchè la penalità comminata a Sebastian Vettel per guida pericolosa viene in ...

