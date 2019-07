Pronta la campagna abbonamenti del Napoli | si aspetta la numerazione ufficiale dei posti

ilnapolista

(Di mercoledì 3 luglio 2019) La campagna abbonamenti per il Napoli, come conferma la Gazzetta dello Sport, che scenderà in campo in un San Paolo nuovo grazie agli interventi per le Universiadi. Ma sono proprio questi, la nuova illuminazione e la perdita di alcuni seggiolini a causa dei maxi-schermi ad aver rallentato il lancio della campagna abbonamenti. La capienza dell'impianto è infatti scesa a 52 mila unità, cosa tutt'altro che negativa, ma occorre attendere ancora qualche giorno affinché dal Comune arrivi la comunicazione ufficiale della nuova mappa della struttura con la numerazione corretta. La Gazzetta fa notare che il crescente entusiasmo per il mercato del Napoli sta alimentando anche l'attesa per la campagna abbonamenti e in più il nuovo restyling del San Paolo è un'attrattiva sicura per riportare molti tifosi allo stadio.

