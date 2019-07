LIVE Fabbiano-Karlovic | Wimbledon 2019 in DIRETTA | 6-3 6-7 5-2 | conserva il break di

oasport

(Di mercoledì 3 luglio 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA6-3 Seconda vincente per l’azzurro che conduce ora 2-1 nei set. 40-0 Stavolta risponde largo, tre set point per. 30-0 Risponde ancora lungo il croato. 15-0 Prima al corpo vincente di. 5-3 Ace perche vince il game a zero. 40-0 Risposta out dell’azzurro. 30-0 Grande stop volley del croato sul tentativo di passante di. 15-0 Prima diimprendibile. 5-2si apre il campo con la prima e conclude con il dritto. 40-15 Troppo profonda la risposta del croato. 30-15 Bello scambio tra i due concluso con il dritto in rete di. 15-15 Errore non forzato per il pugliese. 15-0 Prima al corpo vincente di. 4-2 Altro ace del croato. 40-30 Ace millimetrico di. 30-30 Risposta diin rete. 15-30 Prova a ripetersi l’azzurro ma finisce sul ...

zazoomblog : LIVE Wimbledon 2019 in DIRETTA: risultati 3 luglio. Fabbiano avanti 6-3 con Karlovic fasi decisive del secondo set.… - zazoomnews : LIVE Wimbledon 2019 in DIRETTA: risultati 3 luglio. Fabbiano avanti 6-3 con Karlovic fasi decisive del secondo set.… - zazoomblog : LIVE Fabbiano-Karlovic Wimbledon 2019 in DIRETTA: 6-3 5-6 azzurro avanti contro il gigante croato - #Fabbiano-Karl… -